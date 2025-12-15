Стармер: коалиция желающий подготовила план размещения войск на Украине

ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
"В рамках коалиции мы провели политический процесс с лидерами стран. У нас был аналогичный процесс с военными ведомствами, и мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины. Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше", - сказал Стармер, отвечая на вопросы британских депутатов.
Он также отметил, что в понедельник вечером направится в Берлин, где пройдет встреча руководителей европейских стран и НАТО с Владимиром Зеленским. По словам Стармера, участники встречи обсудят, в частности, пункты американского плана по украинскому урегулированию.
В понедельник спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Зеленский проводят в Берлине второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине. Первый раунд прошел в воскресенье и длился пять часов.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.