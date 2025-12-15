Стармер: коалиция желающий подготовила план размещения войск на Украине

ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.