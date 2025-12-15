Рейтинг@Mail.ru
Испания выделила на помощь Украине два миллиарда евро
16:39 15.12.2025 (обновлено: 17:10 15.12.2025)
Испания выделила на помощь Украине два миллиарда евро
Испания выделила Украине 2 миллиарда евро помощи, включая военную поддержку, сообщил в понедельник премьер королевства Педро Санчес. РИА Новости, 15.12.2025
Испания выделила на помощь Украине два миллиарда евро

Испания выделила Украине два миллиарда евро финансовой и военной помощи

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Испания выделила Украине 2 миллиарда евро помощи, включая военную поддержку, сообщил в понедельник премьер королевства Педро Санчес.
"Мы выделили 2 миллиарда евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной", - заявил Санчес на пресс-конференции.
По его словам, три месяца назад Мадрид создал офис по восстановлению Украины, который займется вопросами реформ и модернизации страны.
Испания с начала конфликта последовательно оказывает Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, участвуя в общеевропейских программах поддержки Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
