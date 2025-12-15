https://ria.ru/20251215/ukraina-2062177068.html
Испания выделила на помощь Украине два миллиарда евро
Испания выделила Украине 2 миллиарда евро помощи, включая военную поддержку, сообщил в понедельник премьер королевства Педро Санчес. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:39:00+03:00
2025-12-15T16:39:00+03:00
2025-12-15T17:10:00+03:00
Испания выделила Украине два миллиарда евро финансовой и военной помощи