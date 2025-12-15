СМИ: Киев отказался от идеи создать в Донбассе свободную экономическую зону

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Киев отверг идею создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону, пишет Politico.

« "Украина отказалась от этого предложения", — сообщило издание со ссылкой на французского чиновника.

Источник добавил, что, несмотря на возражения европейских стран, США продолжают настаивать на территориальных уступках со стороны Киева.

На прошлой неделе Politico писала, что Украина в попытке заинтересовать Дональда Трампа предложила создать свободную экономическую зону в Донбассе, где "можно осуществлять американские деловые интересы". Глава Белого дома отметил, что эта идея может сработать.

Как подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков , комментируя задумку Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу, весь Донбасс является российским. Прекращение огня может наступить только после вывода оттуда ВСУ — это важная часть мирного плана.

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.