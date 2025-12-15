Рейтинг@Mail.ru
12:51 15.12.2025 (обновлено: 12:52 15.12.2025)
В школе в Петербурге, где ученик напал на учительницу, есть турникеты
В школе в Петербурге, где ученик напал на учительницу, есть турникеты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Вестибюль школы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где ученик напал на учительницу, оборудован турникетами, через них проходят ученики и педагоги, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время обстановка вокруг школы спокойная. Периодически в здание заходят представители правоохранителей. Пока из школы не выходят ученики, также не замечены пришедшие за ними родители.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКрасногвардейский район
 
 
