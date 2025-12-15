В школе в Петербурге, где ученик напал на учительницу, есть турникеты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Вестибюль школы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где ученик напал на учительницу, оборудован турникетами, через них проходят ученики и педагоги, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время обстановка вокруг школы спокойная. Периодически в здание заходят представители правоохранителей. Пока из школы не выходят ученики, также не замечены пришедшие за ними родители.