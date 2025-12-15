Турция может пойти на досрочные выборы в неожиданный момент, пишут СМИ

АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Турция может пойти на досрочные президентские выборы в самый неожиданный момент на фоне экономических трудностей и судебных процессов вокруг оппозиции, однако действующие власти ориентируются на проведение выборов в конце 2027 года, считает колумнист турецкой газеты Турция может пойти на досрочные президентские выборы в самый неожиданный момент на фоне экономических трудностей и судебных процессов вокруг оппозиции, однако действующие власти ориентируются на проведение выборов в конце 2027 года, считает колумнист турецкой газеты T24 Мурат Сабунчу.

Проправительственная газета Türkiye сообщала, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану представят предложения по проекту новой конституции. Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Турции необходим новый основной закон, который станет основой дальнейшего развития государства. Работа над проектом продолжается. В свою очередь оппозиционная газета Cumhuriyet отмечала, что правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) допускает возможность проведения досрочных президентских выборов в случае успешного принятия новой конституции страны.

"Неизвестно, приведут ли два сложных года, которые предстоят до выборов, которые, скорее всего, власть захочет провести в конце 2027 года, к сохранению нынешнего положения или откроют путь к новому сценарию. Однако восстановление экономических потерь займет много лет, а длительные сроки содержания под стражей и новые судебные процессы будут становиться предметом все более острой общественной дискуссии, ежедневно усиливая давление на власть. Я думаю, что дверь для досрочных выборов может открыться в самый неожиданный момент", - отметил колумнист.

Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель регулярно призывает власти провести досрочные выборы. Эрдоган, комментируя эти призывы, заявлял, что выборы состоятся в 2028 году и "другой повестки нет". В ответ Озель подчеркнул, что действующий глава государства не сможет вновь баллотироваться в 2028 году, поэтому предлагает ему объявить досрочные выборы.

Старший советник президента, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум также допустил возможность проведения досрочных президентских выборов в Турции в последнем квартале 2027 или в начале 2028 года при соответствующем решении парламента.

Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее отмечал, что Эрдоган сможет баллотироваться на третий срок, если парламент примет решение о досрочных выборах. Для этого необходимо 360 голосов депутатов. В настоящее время у крупнейшей оппозиционной CHP – 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения – 315.