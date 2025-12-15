Бойцы "Центра" продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове

ОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" продолжили уничтожение противника в Димитрове и зачистку в трех населенных пунктах ДНР, ВСУ потеряли за сутки более 490 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.