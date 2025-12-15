Бойцы "Центра" продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове

ОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" продолжили уничтожение противника в Димитрове и зачистку в трех населенных пунктах ДНР, ВСУ потеряли за сутки более 490 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики… Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155 мм гаубица М777", - говорится в сводке.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
