Бойцы "Центра" продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 15.12.2025 (обновлено: 12:53 15.12.2025)
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 15.12.2025
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове
Российские подразделения группировки "Центр" продолжили уничтожение противника в Димитрове и зачистку в трех населенных пунктах ДНР, ВСУ потеряли за сутки более РИА Новости, 15.12.2025
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове

Бойцы "Центра" продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове и зачищать 3 села в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" продолжили уничтожение противника в Димитрове и зачистку в трех населенных пунктах ДНР, ВСУ потеряли за сутки более 490 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики… Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155 мм гаубица М777", - говорится в сводке.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьСветлыйДимитровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала