Мосгорсуд признал возврат дела лжеврача Никонова в прокуратуру законным

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру дела лжеврача Николая Никонова и его жены, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.

"В остальном оставить постановление без изменения", - сказано в материалах.

Таким образом, апелляция отклонила протест государственного обвинителя, настаивавшего, что дело необходимо рассмотреть по существу.

Никонов с супругой пока остаются под арестом, срок которого продлен до 26 февраля.

Суд рассматривал дело с начала этого года, провел 21 заседание, но затем решил, что необходимо вернуть его для исправления недостатков. Как отмечается в документе, "обвинительное заключение не содержит сведений о том, в чем конкретно выразилась реальная опасность для жизни и здоровья малолетних при проведении им подсудимыми сеансов массажа, указано лишь об отсутствии у Никоновых лицензии на осуществление данной деятельности".

Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы из Казахстана

По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц. Вторая семья заплатила за курс массажа более полумиллиона.