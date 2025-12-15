ЦБ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку, считает Аксаков

"Я ожидаю, что на предстоящем заседании Центрального банка ключевая ставка будет понижена. Вначале я предполагал, что она будет понижена до 15%, но налоговые решения, хоть и разовые, но влияют на инфляцию... Они, скажем так, охладили мои ожидания. Предполагаю, что на полпроцента она снизится точно, до 16%", - сказал он, выступая на пресс-конференции.