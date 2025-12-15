https://ria.ru/20251215/stavka-2062129677.html
ЦБ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку, считает Аксаков
ЦБ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку, считает Аксаков
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России на ближайшем заседании понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я ожидаю, что на предстоящем заседании Центрального банка ключевая ставка будет понижена. Вначале я предполагал, что она будет понижена до 15%, но налоговые решения, хоть и разовые, но влияют на инфляцию... Они, скажем так, охладили мои ожидания. Предполагаю, что на полпроцента она снизится точно, до 16%", - сказал он, выступая на пресс-конференции.
"Я внимательно слежу за инфляционными процессами и вижу, что несмотря на инфляционные ожидания, вызванные налоговыми решениями, инфляция продолжает снижаться довольно быстрыми темпами", - добавил Аксаков
.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ
сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 19 декабря.