Рейтинг@Mail.ru
ЦБ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку, считает Аксаков - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/stavka-2062129677.html
ЦБ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку, считает Аксаков
ЦБ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку, считает Аксаков - РИА Новости, 15.12.2025
ЦБ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку, считает Аксаков
Банк России на ближайшем заседании понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:55:00+03:00
2025-12-15T13:55:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
ключевая ставка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963484742_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_e7c5aebc093bd291acd2cb17f29ad16a.jpg
https://ria.ru/20251023/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20251206/rubl-2060201359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963484742_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3209074ae35459d716fe0d3372ab4ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ключевая ставка, россия
Экономика, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Ключевая ставка, Россия
ЦБ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку, считает Аксаков

Акскаков: ЦБ на предстоящем заседании понизит ключевую ставку до 16%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России на ближайшем заседании понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я ожидаю, что на предстоящем заседании Центрального банка ключевая ставка будет понижена. Вначале я предполагал, что она будет понижена до 15%, но налоговые решения, хоть и разовые, но влияют на инфляцию... Они, скажем так, охладили мои ожидания. Предполагаю, что на полпроцента она снизится точно, до 16%", - сказал он, выступая на пресс-конференции.
Ключевая ставка Банка России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
23 октября, 14:47
"Я внимательно слежу за инфляционными процессами и вижу, что несмотря на инфляционные ожидания, вызванные налоговыми решениями, инфляция продолжает снижаться довольно быстрыми темпами", - добавил Аксаков.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 19 декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Уникальная крепость рубля стала вызовом для России
6 декабря, 08:00
 
ЭкономикаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФКлючевая ставкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала