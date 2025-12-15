Корпоративный демографический стандарт внедряют в Костромской области

КОСТРОМА, 15 дек – РИА Новости. Костромская область внедряет корпоративный демографический стандарт, инициативу региона уже поддержали три крупных работодателя, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников определяет одним из главных направлений социальной политики региона поддержку семей с детьми, в том числе многодетных семей, подчеркивают в обладминистрации. В соответствии с этой политикой в регионе разработан корпоративный демографический стандарт - пакет мер поддержки, которые в отношении своих сотрудников могут использовать частные организации. В перечне мер: создание условий для работников, совмещающих работу и семейную жизнь (гибкий график, организация детских комнат), материальная поддержка при рождении ребенка, поступлении ребенка в первый класс, оплата детских путевок, обеспечение жильем.

Меры поддержки носят рекомендательный характер и могут адаптироваться к возможностям конкретной организации, подчеркивают в областной администрации.

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Екатерина Василькова, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнула, что стандарт разработан в целях содействия реализации указов президента России и является ориентиром для корпоративной политики в области социальной ответственности бизнеса и устойчивого развития регионов.

"Документ рассмотрен на областной трехсторонней комиссии и рекомендован к внедрению на предприятиях. Он содержит лучшие практики поддержки семьи, повышает лояльность сотрудников, удерживает кадры, улучшает качество жизни людей, повышает рождаемость", - рассказала Василькова.