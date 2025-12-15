Рейтинг@Mail.ru
Корпоративный демографический стандарт внедряют в Костромской области - РИА Новости, 15.12.2025
Костромская область
Костромская область
 
20:21 15.12.2025
Корпоративный демографический стандарт внедряют в Костромской области
Корпоративный демографический стандарт внедряют в Костромской области - РИА Новости, 15.12.2025
Корпоративный демографический стандарт внедряют в Костромской области
Костромская область внедряет корпоративный демографический стандарт, инициативу региона уже поддержали три крупных работодателя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2025
костромская область
сергей ситников
сергей ситников
Костромская область, Сергей Ситников
Корпоративный демографический стандарт внедряют в Костромской области

Костромская область внедряет корпоративный демографический стандарт

© Flickr / Alexxx MalevКострома. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
Кострома. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Flickr / Alexxx Malev
Кострома. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Архивное фото
КОСТРОМА, 15 дек – РИА Новости. Костромская область внедряет корпоративный демографический стандарт, инициативу региона уже поддержали три крупных работодателя, сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников определяет одним из главных направлений социальной политики региона поддержку семей с детьми, в том числе многодетных семей, подчеркивают в обладминистрации. В соответствии с этой политикой в регионе разработан корпоративный демографический стандарт - пакет мер поддержки, которые в отношении своих сотрудников могут использовать частные организации. В перечне мер: создание условий для работников, совмещающих работу и семейную жизнь (гибкий график, организация детских комнат), материальная поддержка при рождении ребенка, поступлении ребенка в первый класс, оплата детских путевок, обеспечение жильем.
Меры поддержки носят рекомендательный характер и могут адаптироваться к возможностям конкретной организации, подчеркивают в областной администрации.
Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Екатерина Василькова, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнула, что стандарт разработан в целях содействия реализации указов президента России и является ориентиром для корпоративной политики в области социальной ответственности бизнеса и устойчивого развития регионов.
"Документ рассмотрен на областной трехсторонней комиссии и рекомендован к внедрению на предприятиях. Он содержит лучшие практики поддержки семьи, повышает лояльность сотрудников, удерживает кадры, улучшает качество жизни людей, повышает рождаемость", - рассказала Василькова.
По словам Васильковой, в настоящее время соглашение о внедрении стандарта с профильным ведомством подписали Костромской завод автокомпонентов и компания "Газпром газораспределение Кострома". Еще одно соглашение - с Костромским авиапредприятием - находится на подписании.
Костромская областьСергей Ситников
 
 
