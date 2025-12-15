Рейтинг@Mail.ru
США на переговорах с Украиной и ЕС не решили вопрос территорий, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
23:03 15.12.2025
США на переговорах с Украиной и ЕС не решили вопрос территорий, пишут СМИ
в мире, сша, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине, евросоюз
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Евросоюз
© Фото : Zelenskiy / Official/TelegramПереговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США по итогам переговоров с Украиной и Европой в Берлине не смогли добиться решения по вопросу территорий, сообщает в понедельник издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Два дня интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими официальными лицами привели к заметному прогрессу в вопросе гарантий безопасности для Украины, но оставили существенные пробелы в вопросе территориальной целостности", - пишет издание.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
