США считают, что между Россией и Украиной решено большинство разногласий - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 15.12.2025
США считают, что между Россией и Украиной решено большинство разногласий
США считают, что между Россией и Украиной решено большинство разногласий - РИА Новости, 15.12.2025
США считают, что между Россией и Украиной решено большинство разногласий
США считают, что между Россией и Украиной решено 90% разногласий по вопросам урегулирования конфликта, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2025
США считают, что между Россией и Украиной решено большинство разногласий

Reuters: США считают, что между Россией и Украиной урегулировано 90% разногласий

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США считают, что между Россией и Украиной решено 90% разногласий по вопросам урегулирования конфликта, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"90% вопросов между Россией и Украиной урегулированы", - говорится в публикации.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Reuters рассказало об итогах переговоров США и Украины в Берлине
20:02
В минувшее воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
WSJ: несколько лидеров ЕС хотят присоединиться к переговорам по Украине
10:44
 
Специальная военная операция на Украине Россия США Украина Стив Уиткофф Джаред Кушнер Владимир Путин Мирный план США по Украине
 
 
