Запасной план Трампа. Над Россией нависла новая угроза

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Страны военных блоков AUKUS и QUAD обвинили Китай в угрозе архитектуре региональной безопасности. При этом они сами хотят как можно скорее обзавестись новейшим оружием, включая атомное. Требуется только согласие США. Когда на Востоке появится аналог НАТО — в материале РИА Новости.

Американский привет

Госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет провели переговоры с австралийскими министрами иностранных дел и обороны Пенни Вон и Ричардом Марлзом. Обсуждали противостояние с КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе из-за Тайваня.

© AP Photo / Terry Renna Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде © AP Photo / Terry Renna Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде

"Это то, что нас объединяет не только с Австралией, но и со многими нашими союзниками по всему миру: стремление диверсифицировать цепочки поставок и вера в то, что для защиты наших стран, наших союзников, защиты друг друга, а также для развития нашей экономики нам необходимы надежные и разнообразные цепи. Их могут использовать как рычаг давления против нас и наших партнеров. Поэтому США и Австралия тесно сотрудничают в этом направлении, и это краеугольный камень всего, что мы планируем делать вместе в ближайшие месяцы и годы", — отметил Рубио.

В свою очередь, Вон и Марлз хотели удостовериться, что получат от союзников по AUKUS три атомные подводные лодки класса Virginia. В рамках первого этапа оплаты Канберра уже выделила Соединенным Штатам миллиард долларов.

Военный союз Австралии, Великобритании и США был создан в 2021-м на фоне скандала между французскими и австралийскими властями. Париж обещал продать Канберре подлодки, но покупатель пожелал, чтобы их построили на австралийских верфях. Французы в ответ резко подняли цену. Американцы воспользовались ситуацией и фактически переманили клиента у союзника по НАТО. В Елисейском дворце назвали это ударом в спину и даже временно отозвали послов из Канберры и Вашингтона.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Глава Пентагона Пит Хегсет © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Глава Пентагона Пит Хегсет

В марте 2025-го замминистра обороны США Элбридж Колби заявил, что было бы "здорово", если бы австралийцы получили подлодки, но "очень реальна угроза конфликта в ближайшие годы" и американский флот "абсолютно необходим" для защиты Тайваня.

В июне в Financial Times сообщили, что Пентагон пересматривает соглашение с Австралией по строительству подлодок. Из-за этого в Канберре и Лондоне, по сведениям издания, очень обеспокоились будущим AUKUS.

© Фото : DOD Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне © Фото : DOD Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне

В октябре Дональд Трамп, подписав с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом соглашение о поставках редкоземельных металлов на 8,5 миллиарда долларов, заверил, что Канберра получит субмарины и их якобы уже строят. Впрочем, на Зеленом континенте в этом очень сомневаются.

Японское предупреждение

Как бы там ни было, из Вашингтона Марлз отправился в Токио. Япония — союзник Австралии по QUAD. Также туда входят США и Индия.

© AP Photo / Danial Hakim Министр обороны Австралии Ричард Марлз © AP Photo / Danial Hakim Министр обороны Австралии Ричард Марлз

Министр обороны Синдзиро Коидзуми призвал Канберру сохранять бдительность в связи с "возрастающей вероятностью военной агрессии Пекина против Тайваня". Кроме того, японцы возмущены тем, что в ходе китайских учений возле Окинавы авианосец "Ляонин" якобы несколько раз наводил радар на их истребители. В Пекине это отрицают, указывая, что Токио просто ищет повод для срыва маневров.

Японо-китайские отношения резко обострились после того, как премьер-министром стала Санаэ Такаити. Она с первых же дней наговорила многое про Тайвань, угрожала Пекину. Предложила обществу отказаться от пацифистской конституции, принятой после поражения во Второй мировой.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Премьер-министр Японии Санаэ Такаити © AP Photo / Eugene Hoshiko Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Марлз подтвердил готовность отстаивать статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива, выразил желание сотрудничать с японцами для "сохранения порядка, основанного на правилах, и обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Что касается Вон, то она еще до международного турне осудила Пекин за демонстрацию военной силы. По ее мнению, это угрожает региональной системе безопасности.

Все впереди

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на днях отметил: в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) формируются похожие на НАТО военно-политические объединения. Это создает дополнительные угрозы как для Москвы, так и для стран АСЕАН.

Ранее замминистра обороны Олег Савельев указывал: в АТР возможно создание "Индо-Тихоокеанского альянса", "прямого аналога НАТО". В этом участвуют в том числе страны AUKUS и QUAD.

Главный научный сотрудник Центра исследования современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Островский подчеркивает: главная задача США — сдержать развитие КНР.

"Американцы предпочитают экономическое давление. Азиатский вариант НАТО — это запасной план. Причем администрация Трампа не в восторге от него, так как на примере Европы видно, что сегодня альянс может быть эффективным инструментом, а завтра — балластом, от которого тяжело избавиться", — поясняет эксперт.

© AP Photo / Kin Cheung Авианосец "Ляонин" © AP Photo / Kin Cheung Авианосец "Ляонин"

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает AUKUS и QUAD эхом прошлого. "При Трампе эти организации утратили актуальность. К тому же у них нет единого стандарта вооружения и общей оборонной стратегии. Что касается высказываний о растущей китайской угрозе, то все это — о Тайване, то есть части КНР. Тем не менее Австралия и Япония по собственным соображениям не хотят, чтобы США забывали о них, поэтому периодически напоминают Вашингтону о Пекине", — говорит он.