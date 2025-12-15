Рейтинг@Mail.ru
Запасной план Трампа. Над Россией нависла новая угроза - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.12.2025 (обновлено: 08:02 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/ssha-2061656589.html
Запасной план Трампа. Над Россией нависла новая угроза
Запасной план Трампа. Над Россией нависла новая угроза - РИА Новости, 15.12.2025
Запасной план Трампа. Над Россией нависла новая угроза
Страны военных блоков AUKUS и QUAD обвинили Китай в угрозе архитектуре региональной безопасности. При этом они сами хотят как можно скорее обзавестись новейшим... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T08:00:00+03:00
2025-12-15T08:02:00+03:00
в мире
сша
австралия
китай
дональд трамп
марко рубио
олег савельев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061615058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9194204d8e921bf772c4bb81398bbb3d.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2060134404.html
https://ria.ru/20251209/vybory-2060881737.html
сша
австралия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061615058_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_9ad937e2e2e00c0fd7a1ac9225e5aea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, австралия, китай, дональд трамп, марко рубио, олег савельев, нато, aukus, министерство обороны сша
В мире, США, Австралия, Китай, Дональд Трамп, Марко Рубио, Олег Савельев, НАТО, AUKUS, Министерство обороны США
Запасной план Трампа. Над Россией нависла новая угроза

Островский: создание азиатской НАТО — это запасной план США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Страны военных блоков AUKUS и QUAD обвинили Китай в угрозе архитектуре региональной безопасности. При этом они сами хотят как можно скорее обзавестись новейшим оружием, включая атомное. Требуется только согласие США. Когда на Востоке появится аналог НАТО — в материале РИА Новости.

Американский привет

Госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет провели переговоры с австралийскими министрами иностранных дел и обороны Пенни Вон и Ричардом Марлзом. Обсуждали противостояние с КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе из-за Тайваня.
© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде
"Это то, что нас объединяет не только с Австралией, но и со многими нашими союзниками по всему миру: стремление диверсифицировать цепочки поставок и вера в то, что для защиты наших стран, наших союзников, защиты друг друга, а также для развития нашей экономики нам необходимы надежные и разнообразные цепи. Их могут использовать как рычаг давления против нас и наших партнеров. Поэтому США и Австралия тесно сотрудничают в этом направлении, и это краеугольный камень всего, что мы планируем делать вместе в ближайшие месяцы и годы", — отметил Рубио.
В свою очередь, Вон и Марлз хотели удостовериться, что получат от союзников по AUKUS три атомные подводные лодки класса Virginia. В рамках первого этапа оплаты Канберра уже выделила Соединенным Штатам миллиард долларов.
Военный союз Австралии, Великобритании и США был создан в 2021-м на фоне скандала между французскими и австралийскими властями. Париж обещал продать Канберре подлодки, но покупатель пожелал, чтобы их построили на австралийских верфях. Французы в ответ резко подняли цену. Американцы воспользовались ситуацией и фактически переманили клиента у союзника по НАТО. В Елисейском дворце назвали это ударом в спину и даже временно отозвали послов из Канберры и Вашингтона.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет
В марте 2025-го замминистра обороны США Элбридж Колби заявил, что было бы "здорово", если бы австралийцы получили подлодки, но "очень реальна угроза конфликта в ближайшие годы" и американский флот "абсолютно необходим" для защиты Тайваня.
В июне в Financial Times сообщили, что Пентагон пересматривает соглашение с Австралией по строительству подлодок. Из-за этого в Канберре и Лондоне, по сведениям издания, очень обеспокоились будущим AUKUS.
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
В октябре Дональд Трамп, подписав с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом соглашение о поставках редкоземельных металлов на 8,5 миллиарда долларов, заверил, что Канберра получит субмарины и их якобы уже строят. Впрочем, на Зеленом континенте в этом очень сомневаются.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Украина не помеха. Россия и Индия приняли стратегическое решение
5 декабря, 16:53

Японское предупреждение

Как бы там ни было, из Вашингтона Марлз отправился в Токио. Япония — союзник Австралии по QUAD. Также туда входят США и Индия.
© AP Photo / Danial HakimМинистр обороны Австралии Ричард Марлз
Министр обороны Австралии Ричард Марлз - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Danial Hakim
Министр обороны Австралии Ричард Марлз
Министр обороны Синдзиро Коидзуми призвал Канберру сохранять бдительность в связи с "возрастающей вероятностью военной агрессии Пекина против Тайваня". Кроме того, японцы возмущены тем, что в ходе китайских учений возле Окинавы авианосец "Ляонин" якобы несколько раз наводил радар на их истребители. В Пекине это отрицают, указывая, что Токио просто ищет повод для срыва маневров.
Японо-китайские отношения резко обострились после того, как премьер-министром стала Санаэ Такаити. Она с первых же дней наговорила многое про Тайвань, угрожала Пекину. Предложила обществу отказаться от пацифистской конституции, принятой после поражения во Второй мировой.
© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Марлз подтвердил готовность отстаивать статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива, выразил желание сотрудничать с японцами для "сохранения порядка, основанного на правилах, и обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".
Что касается Вон, то она еще до международного турне осудила Пекин за демонстрацию военной силы. По ее мнению, это угрожает региональной системе безопасности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Час пробил. Трамп призвал провести президентские выборы на Украине
9 декабря, 17:00

Все впереди

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на днях отметил: в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) формируются похожие на НАТО военно-политические объединения. Это создает дополнительные угрозы как для Москвы, так и для стран АСЕАН.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве
Ранее замминистра обороны Олег Савельев указывал: в АТР возможно создание "Индо-Тихоокеанского альянса", "прямого аналога НАТО". В этом участвуют в том числе страны AUKUS и QUAD.
Главный научный сотрудник Центра исследования современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Островский подчеркивает: главная задача США — сдержать развитие КНР.
"Американцы предпочитают экономическое давление. Азиатский вариант НАТО — это запасной план. Причем администрация Трампа не в восторге от него, так как на примере Европы видно, что сегодня альянс может быть эффективным инструментом, а завтра — балластом, от которого тяжело избавиться", — поясняет эксперт.
© AP Photo / Kin CheungАвианосец "Ляонин"
Авианосец Ляонин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Авианосец "Ляонин"
Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает AUKUS и QUAD эхом прошлого. "При Трампе эти организации утратили актуальность. К тому же у них нет единого стандарта вооружения и общей оборонной стратегии. Что касается высказываний о растущей китайской угрозе, то все это — о Тайване, то есть части КНР. Тем не менее Австралия и Япония по собственным соображениям не хотят, чтобы США забывали о них, поэтому периодически напоминают Вашингтону о Пекине", — говорит он.
Эксперты признают: Китай наращивает армию, но в военной доктрине Пекина нет ничего агрессивного. Страна специально не вступает ни в какие оборонительные организации, чтобы не провоцировать других. Но AUKUS и QUAD все-таки появились. Если Соединенные Штаты изменят подход к военным альянсам, исходящая от них угроза усилится.
 
В миреСШААвстралияКитайДональд ТрампМарко РубиоОлег СавельевНАТОAUKUSМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала