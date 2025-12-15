Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Песчаное

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила посёлок Песчаное в Днепропетровской области, подразделения "Запада" продолжали уничтожение окружённой на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ, а группировка "Центр" зачищала от разрозненных формирований ВСУ населённые пункты Светлое, Гришино и Родинское, продолжала уничтожение окружённого противника в Димитрове в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ.
Также российские бойцы на других направлениях спецоперации нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки превысили 1480 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 15 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий, девяти станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения. Также были поражены склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 17 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 545 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Воссоединение семей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина смогли наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям. Кроме того, она рассказала, что во вторник с территории Украины в РФ будут возвращены 15 россиян, ещё 15 человек вернутся к близким на Украину. Также во вторник Москалькова планирует провести встречу с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом, в ходе встречи они обсудят взаимное посещение пленных и передачу им посылок.
Москва ожидает, что США представят ей видение мирного урегулирования на Украине после обсуждений с европейцами и украинцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом говорить сейчас о возможных сроках урегулирования на Украине было бы неблагодарным делом, считает он.
Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине и не открыт к уловкам для создания временных передышек. Кроме того, Песков назвал одним из краеугольных и подлежащим особому обсуждению вопрос гарантий неприсоединения Киева к НАТО.
Хотят объявить войну
ЕС достиг цели по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества. Также она сказала, что Евросоюзу необходимо подумать о реальных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО, "если оно больше не обсуждается".
Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы, Венгрия выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что Евросоюз хочет отправить Киеву 200 миллиардов евро из российских замороженных активов, из которых 120 миллиардов пойдут на вооружение украинской армии. Это, по его словам, ведёт к войне между Европой и Россией, которую невозможно будет пережить.
Турция готова принять все необходимые меры для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, выступить посредником и содействовать возобновлению переговорного процесса, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Стамбул остаётся единственной платформой для технических контактов между Россией и Украиной.
Украинский "5 канал" со ссылкой на офис Владимира Зеленского сообщил, что в понедельник прошёл второй раунд переговоров по урегулированию между украинской и американской делегацией в Берлине.
Испания выделила Украине 2 миллиарда евро помощи, включая военную поддержку, сообщил в понедельник премьер королевства Педро Санчес.
Сомнения в целесообразности
Агентство РБК-Украина сообщило со ссылкой на источники, что Зеленский поручил Верховной раде разработать проект закона о возможности проведения выборов на Украине во время военного положения. В то же время, по данным агентства, причастные к разработке документа сомневаются в его целесообразности.
ВСУ перебросили под Красноармейск националистов из первого корпуса нацгвардии "Азов"* в надежде деблокировать котел, в котором оказались украинские войска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Уровень доверия граждан Украины к США и НАТО существенно снизился за год – до 21% и 34% соответственно, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщила, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону, как это предлагал сделать президент США Дональд Трамп.
* Признан в России террористической организацией.