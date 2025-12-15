Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Песчаное - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 15.12.2025
Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Песчаное
Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Песчаное - РИА Новости, 15.12.2025
Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Песчаное
Российская группировка войск "Восток" освободила посёлок Песчаное в Днепропетровской области, подразделения "Запада" продолжали уничтожение окружённой на левом... РИА Новости, 15.12.2025
украина, россия, сша, дмитрий песков, татьяна москалькова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Татьяна Москалькова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины

Спецоперация, 15 декабря: ВС России освободили Песчаное

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила посёлок Песчаное в Днепропетровской области, подразделения "Запада" продолжали уничтожение окружённой на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ, а группировка "Центр" зачищала от разрозненных формирований ВСУ населённые пункты Светлое, Гришино и Родинское, продолжала уничтожение окружённого противника в Димитрове в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ.
Также российские бойцы на других направлениях спецоперации нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки превысили 1480 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 15 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий, девяти станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ВС России нанесли точечные удары по ВСУ в районе Волчанска, сообщил Кадыров
10:47
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения. Также были поражены склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 17 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 545 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Воссоединение семей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина смогли наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям. Кроме того, она рассказала, что во вторник с территории Украины в РФ будут возвращены 15 россиян, ещё 15 человек вернутся к близким на Украину. Также во вторник Москалькова планирует провести встречу с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом, в ходе встречи они обсудят взаимное посещение пленных и передачу им посылок.
Москва ожидает, что США представят ей видение мирного урегулирования на Украине после обсуждений с европейцами и украинцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом говорить сейчас о возможных сроках урегулирования на Украине было бы неблагодарным делом, считает он.
Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине и не открыт к уловкам для создания временных передышек. Кроме того, Песков назвал одним из краеугольных и подлежащим особому обсуждению вопрос гарантий неприсоединения Киева к НАТО.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ВС России нанесли удары по инфраструктуре доставки ВСУ западного вооружения
12:51

Хотят объявить войну

ЕС достиг цели по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества. Также она сказала, что Евросоюзу необходимо подумать о реальных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО, "если оно больше не обсуждается".
Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы, Венгрия выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что Евросоюз хочет отправить Киеву 200 миллиардов евро из российских замороженных активов, из которых 120 миллиардов пойдут на вооружение украинской армии. Это, по его словам, ведёт к войне между Европой и Россией, которую невозможно будет пережить.
Турция готова принять все необходимые меры для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, выступить посредником и содействовать возобновлению переговорного процесса, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Стамбул остаётся единственной платформой для технических контактов между Россией и Украиной.
Украинский "5 канал" со ссылкой на офис Владимира Зеленского сообщил, что в понедельник прошёл второй раунд переговоров по урегулированию между украинской и американской делегацией в Берлине.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область
15:17
По данным газеты Bild, Берлин, согласно плану партнёрства с Киевом, планирует расширить оборонное сотрудничество, создавать и применять на Украине оружие из общего производства, а также увеличить число военных экспертов в посольстве ФРГ в стране.
Испания выделила Украине 2 миллиарда евро помощи, включая военную поддержку, сообщил в понедельник премьер королевства Педро Санчес.

Сомнения в целесообразности

Агентство РБК-Украина сообщило со ссылкой на источники, что Зеленский поручил Верховной раде разработать проект закона о возможности проведения выборов на Украине во время военного положения. В то же время, по данным агентства, причастные к разработке документа сомневаются в его целесообразности.
ВСУ перебросили под Красноармейск националистов из первого корпуса нацгвардии "Азов"* в надежде деблокировать котел, в котором оказались украинские войска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Уровень доверия граждан Украины к США и НАТО существенно снизился за год – до 21% и 34% соответственно, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщила, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону, как это предлагал сделать президент США Дональд Трамп.
* Признан в России террористической организацией.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах
16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковТатьяна МоскальковаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
