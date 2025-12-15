МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила посёлок Песчаное в Днепропетровской области, подразделения "Запада" продолжали уничтожение окружённой на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ, а группировка "Центр" зачищала от разрозненных формирований ВСУ населённые пункты Светлое, Гришино и Родинское, продолжала уничтожение окружённого противника в Димитрове в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ.

Агентство РБК-Украина сообщило со ссылкой на источники, что Зеленский поручил Верховной раде разработать проект закона о возможности проведения выборов на Украине во время военного положения. В то же время, по данным агентства, причастные к разработке документа сомневаются в его целесообразности.