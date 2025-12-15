Рейтинг@Mail.ru
11:29 15.12.2025 (обновлено: 12:09 15.12.2025)
Вспышечная активность на Солнце приближается к нулю
российская академия наук
российская академия наук
Российская академия наук
Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На Солнце существенно сократилась частота вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На данный момент происходит стремительное падение темпа солнечных вспышек: еще 10 декабря за сутки произошло 23 вспышки, на следующий день — 12, потом десять и на прошедших выходных — соответственно восемь и пять. Доведя этот нехитрый ряд до логического завершения, можно предположить, что к среде-четвергу это уже будет полный ноль", — говорится в публикации.
По словам ученых, на звезде наступает двухнедельный период спокойствия. Еще примерно в середине октября она вошла в своеобразный цикл — две недели гиперактивности и затем две недели тишины. Пока что этот шаблон сохраняется.
Вырождение активности, судя по всему, происходит и на обратной стороне Солнца — во всяком случае, никаких признаков крупных взрывов там не наблюдается, добавили астрономы.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Российская академия наук
 
 
