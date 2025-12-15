https://ria.ru/20251215/solntse-2062083377.html
Вспышечная активность на Солнце приближается к нулю
Вспышечная активность на Солнце приближается к нулю - РИА Новости, 15.12.2025
Вспышечная активность на Солнце приближается к нулю
На Солнце существенно сократилась частота вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:29:00+03:00
2025-12-15T11:29:00+03:00
2025-12-15T12:09:00+03:00
российская академия наук
Новости
ru-RU
ИКИ РАН: вспышечная активность на Солнце скоро будет близка к нулю
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На Солнце существенно сократилась частота вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На данный момент происходит стремительное падение темпа солнечных вспышек: еще 10 декабря за сутки произошло 23 вспышки, на следующий день — 12, потом десять и на прошедших выходных — соответственно восемь и пять. Доведя этот нехитрый ряд до логического завершения, можно предположить, что к среде-четвергу это уже будет полный ноль", — говорится в публикации.
По словам ученых, на звезде наступает двухнедельный период спокойствия. Еще примерно в середине октября она вошла в своеобразный цикл — две недели гиперактивности и затем две недели тишины. Пока что этот шаблон сохраняется.
Вырождение активности, судя по всему, происходит и на обратной стороне Солнца — во всяком случае, никаких признаков крупных взрывов там не наблюдается, добавили астрономы.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.