Встреча между советниками Трампа и Зеленским была продуктивной, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Встреча между советниками президента США Дональда Трампа и Владимиром Зеленским в понедельник была продуктивной, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
В Берлине ранее состоялись переговоры спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера с Зеленским. По словам Уиткоффа, на встрече был достигнут значительный прогресс.
"Встреча советников Трампа и... Зеленского в понедельник была продуктивной, сообщил мне американский чиновник", - написал Равид в соцсети Х.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
