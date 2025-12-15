Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в теракте в Сиднее мог изучать ислам, пишут СМИ
06:28 15.12.2025
Подозреваемый в теракте в Сиднее мог изучать ислам, пишут СМИ
Подозреваемый в теракте в Сиднее мог изучать ислам, пишут СМИ
в мире, австралия, россия, новый южный уэльс, сидней
Подозреваемый в теракте в Сиднее мог изучать ислам, пишут СМИ

NYP: подозреваемый в теракте в Сиднее мог изучать религию в исламском центре

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один из подозреваемых в теракте в австралийском Сиднее 24-летний Навид Акрам мог изучать религию в исламском центре, институте Аль-Мурада, который связан с другими мусульманскими организациями в Австралии, сообщает газета New York Post.
"Считается, что один из подозреваемых в теракте ... изучал религию в исламском центре в Австралии, который имеет связи с другими управляемыми мусульманами организациями в стране", - говорится в публикации.
Утверждается, что мужчина упоминался в публикации главы института Адама Исмаила в соцсети Facebook* в 2022 году как ученик центра, однако позднее она могла быть удалена.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на Австралийское агентство внутренней разведки (ASIO) сообщал, что Навид Акрам ранее уже попадал на радар спецслужб. Кроме того, источник в объединенной контртеррористической группе спецслужб провинции Новый Южный Уэльс сообщил телеканалу, что в автомобиле подозреваемых на пляже Бондай был найден флаг ИГ**.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Зпрещенная в РФ террористическая организация.
В миреАвстралияРоссияНовый Южный УэльсСидней
 
 
