Ученики школы, где напали на педагога, выходят через черный вход

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Родители учеников школы в Санкт-Петербурге, где мальчик напал на учительницу, после окончания уроков встречают их у "черного входа", а не у центрального, передает корреспондент РИА Новости.

Днем у "чёрного входа" в школу, который находится с правой стороны здания, можно увидеть группу родителей, которые пришли встречать детей.

"Те, кто обычно встречает детей после школы, сегодня забирают их отсюда после уроков... Я думаю, это для того, чтобы не мешать людям (правоохранителям - ред.) работать", - сказала РИА Новости одна из мам.

По словам собеседницы агентства, такая же процедура выхода детей из школы практикуется при проведении массовых мероприятий.