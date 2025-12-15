https://ria.ru/20251215/shkola-2062174534.html
Ученики школы, где напали на педагога, выходят через черный вход
Ученики школы, где напали на педагога, выходят через черный вход - РИА Новости, 15.12.2025
Ученики школы, где напали на педагога, выходят через черный вход
Родители учеников школы в Санкт-Петербурге, где мальчик напал на учительницу, после окончания уроков встречают их у "черного входа", а не у центрального,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:27:00+03:00
2025-12-15T16:27:00+03:00
2025-12-15T16:31:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
красногвардейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062076897_0:178:675:557_1920x0_80_0_0_0bf84b50cd3f48ad4a1ae9dc40c56715.jpg
https://ria.ru/20251215/sk-2062173046.html
https://ria.ru/20251215/peterburg-2062145652.html
россия
санкт-петербург
красногвардейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062076897_0:108:675:614_1920x0_80_0_0_0f6263f655d0af18932d16f35ce32cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, красногвардейский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район
Ученики школы, где напали на педагога, выходят через черный вход
РИА Новости: ученики школы, где напали на педагога, выходят через черный вход
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Родители учеников школы в Санкт-Петербурге, где мальчик напал на учительницу, после окончания уроков встречают их у "черного входа", а не у центрального, передает корреспондент РИА Новости.
Днем у "чёрного входа" в школу, который находится с правой стороны здания, можно увидеть группу родителей, которые пришли встречать детей.
"Те, кто обычно встречает детей после школы, сегодня забирают их отсюда после уроков... Я думаю, это для того, чтобы не мешать людям (правоохранителям - ред.) работать", - сказала РИА Новости одна из мам.
По словам собеседницы агентства, такая же процедура выхода детей из школы практикуется при проведении массовых мероприятий.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга
поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ
по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).