Школа, где ученик напал на учительницу, оборудована металлодетектором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Школа в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где ученик напал на учительницу, оснащена металлодетектором, передает корреспондент РИА Новости.
Слева рядом с рамкой металлодетектора находится пост охраны. Его сотрудница не стала комментировать ситуацию журналистам, но отметила, что не имеет права обыскивать каждого ребенка.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).