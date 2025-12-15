Школа, где ученик напал на учительницу, оборудована металлодетектором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Школа в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где ученик напал на учительницу, оснащена металлодетектором, передает корреспондент РИА Новости.

Слева рядом с рамкой металлодетектора находится пост охраны. Его сотрудница не стала комментировать ситуацию журналистам, но отметила, что не имеет права обыскивать каждого ребенка.