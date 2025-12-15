Экономист раскритиковал возможную конфискацию российских активов

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Решение о конфискации активов РФ покажет глупость Европы, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если Европа окажется настолько глупа, что фактически конфискует российские финансовые активы, то потребуется еще больше времени на устранение ущерба и возвращение российских активов", - сообщил он агентству.
При этом Сакс выразил мнение, что Европа и Россия являются естественными крепкими торговыми партнерами, однако требуется значительное время, чтобы компенсировать нанесенный отношениям сторон политический ущерб.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период активов российского Центробанка на 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.