Россия и США должны участвовать в совместных проектах, заявил экономист

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Россия и США могут и должны участвовать в совместных взаимовыгодных проектах, включая Арктику и космические исследования, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.