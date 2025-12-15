Рейтинг@Mail.ru
Россия и США должны участвовать в совместных проектах, заявил экономист - РИА Новости, 15.12.2025
Россия и США должны участвовать в совместных проектах, заявил экономист
Россия и США должны участвовать в совместных проектах, заявил экономист
Россия и США должны участвовать в совместных проектах, заявил экономист

РИА Новости: Сакс уверен, что Россия и США могут и должны сотрудничать в космосе

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Россия и США могут и должны участвовать в совместных взаимовыгодных проектах, включая Арктику и космические исследования, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"США и Россия могут и должны участвовать в ряде взаимовыгодных совместных проектов и совместных исследовательских действиях, например, в Арктике, в океанах и в исследовании космоса", - сказал он агентству.
При этом, по мнению Сакса, торговля между Россией и США будет ограничена из-за расстояния и того факта, что обе страны являются экспортерами сырьевых товаров.
