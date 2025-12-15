https://ria.ru/20251215/rossija-2062027045.html
Россия и США должны участвовать в совместных проектах, заявил экономист
Россия и США должны участвовать в совместных проектах, заявил экономист
Россия и США могут и должны участвовать в совместных взаимовыгодных проектах, включая Арктику и космические исследования, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 15.12.2025
РИА Новости: Сакс уверен, что Россия и США могут и должны сотрудничать в космосе