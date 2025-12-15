https://ria.ru/20251215/ranenine-2062091552.html
В Петербурге завели дело после нападения школьника на учительницу
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после происшествия в одной из школ Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК... РИА Новости, 15.12.2025
В Петербурге завели дело после нападения школьника на учительницу
