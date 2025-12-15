https://ria.ru/20251215/ranenie-2062089722.html
Школьник ранил ножом учительницу в Петербурге
Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург
Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга