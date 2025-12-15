Рейтинг@Mail.ru
Школьник ранил ножом учительницу в Петербурге
11:51 15.12.2025
Школьник ранил ножом учительницу в Петербурге
Школьник ранил ножом учительницу в Петербурге - РИА Новости, 15.12.2025
Школьник ранил ножом учительницу в Петербурге
Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.12.2025
санкт-петербург
Новости
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Школьник ранил ножом учительницу в Петербурге

Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга

Обстановка у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Обстановка у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : соцсети
Обстановка у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает ГУМВД по региону.
«
"Сегодня в 7.09 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
 
Версия 2023.1 Beta
