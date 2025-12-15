https://ria.ru/20251215/ranenie-2062087854.html
В Петербурге школьник ранил ножом учительницу
Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, предварительно, из-за плохой оценки - ГУ МВД РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:42:00+03:00
2025-12-15T11:42:00+03:00
2025-12-15T11:52:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
санкт-петербург
Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга