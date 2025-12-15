Анастасия Ракова: Москва скоро завершит обновление всего больничного звена

Обновив амбулаторную сеть и больше половины больниц, Москва переходит к глубинному изменению процессов для повышения качества медицинской помощи, сообщила в интервью РИА Новости и телеканалам "Россия 24", "Россия 1" и "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она поделилась, в каком возрасте москвичи предпочитают создавать семьи, и рассказала о восходящем тренде на кардинальную смену профессии.

— Анастасия Владимировна, этот предновогодний разговор хочется начать с поликлиник, которые стали совершенно другими. Расскажите, пожалуйста, подробнее об итогах этой огромной работы.

— Этот год для нас был непростым. Завершилась самая масштабная программа — программа капитального ремонта поликлиник, в рамках которой мы модернизировали больше 340 зданий. И в результате вместе с построенными объектами обновили всю детскую и взрослую амбулаторно-поликлиническую сеть. Это не только новое пространство, но и новое самое современное оборудование, принципиально другая логистика, комфортная среда для пациентов и врачей и дружелюбная атмосфера.

— А времени на эту программу было же совсем мало!

— Буквально несколько лет. Мы начали в ковид, в 2020 году, и вот в 2025-м программа завершается. Такого масштаба реконструкции не было у нас в стране и мало где, наверное, могло быть в мире. Мы уже сейчас видим явные позитивные изменения. Например, благодаря поставке современного оборудования по единому стандарту во всех поликлиниках, количество таких серьезных исследований, как КТ, УЗИ, рентген, увеличилось больше чем в три с половиной раза, МРТ мы стали делать в два с половиной раза больше. И самое главное — мы впервые получили возможность вводить новые скрининговые программы. На сегодняшний день сделать гастро- и колоноскопию можно не только в рамках диагностического поиска, то есть, когда у вас что-то болит, но и в качестве скрининга. Всем москвичам, которые несколько лет не проходили подобные исследования, мы в проактивном порядке открыли направления, а таких более миллиона человек. У многих, кто пришел на исследования, выявлены предзаболевания, которые лучше сейчас ликвидировать, чем потом иметь более серьезные проблемы

— А как складывается ситуация с врачами?

— Конечно, сама по себе новая поликлиника не изменит ни квалификацию врачей, ни культуру взаимоотношений между пациентом и врачом, не создаст новые алгоритмы. Поэтому мы переходим к следующему этапу, и он, наверное, самый сложный. Это работа по повышению качества оказания медицинской помощи. Уже с этого года мы изменили порядок приема врачей на работу. Теперь, чтобы работать в московской поликлинике, специалисту необходимо сдать профессиональный экзамен в Кадровом центре. Хочу сказать, что далеко не все с первого раза проходят эти испытания.

— Уже практикующие врачи даже?

— Конечно. Это те врачи, которые имеют квалификацию, диплом и хотят работать в нашей поликлинике. С другой стороны, и действующий состав врачей постоянно совершенствуется, учится. У нас в Кадровом центре открыто 130 программ, 90 различных тренингов.

Более того, в этом году мы реализовали очень сложный, но нужный проект. Вы, наверное, знаете, что в столице есть статус "Московский врач". Это очень серьезный почетный знак, который говорит о достаточно высоком уровне квалификации врача. Для того чтобы его получить, надо сдать сложный трехэтапный экзамен. Это и проверка теоретических знаний, и навыков, и решение нестандартных задач по клиническим случаям. В этом году Совет главных врачей Москвы принял решение, что все заведующие отделениями больниц обязаны иметь статус "Московский врач". Целый год заведующие наших отделений сдавали экзамен, подавляющему большинству он не дался с первого раза. И сейчас в стационарах работают только те, кто успешно подтвердил свои профессионализм и квалификацию. Со следующего года наличие статуса "Московский врач" становится обязательным и для заведующих отделений городских поликлиник.

— Стоит в поликлинику зайти, чтобы просто посмотреть, как все изменилось. Вау-эффект присутствует, все мы помним, как было, как стало. Но многие говорят, что и врачи теперь принимают совсем по-другому. Мы со стороны посмотрели, сидит пациент, сидит врач, все вроде как обычно. Что изменилось?

— Уровень технологического развития, цифровизации, накопленный массив больших данных про каждого пациента позволяет нам перейти совсем к другой организации процесса приема в поликлинике.

Как это выглядело раньше: пациент сам записывается к тому специалисту, которого считает нужным. А там получается как получается — в зависимости от свободных слотов и правильности выбранного врача.

Теперь же мы стараемся сделать так, чтобы прием был максимально результативным. Поэтому перед тем, как записаться и прийти на прием, пациент указывает свою цель. Ежедневно в московские поликлиники приходят примерно 250 тысяч человек, и из них 20-30% — с административной целью. Кому-то надо выписать справку в бассейн, кому-то закрыть больничный, кому-то продлить рецепт и так далее. И раньше ради всего этого надо было записываться и приходить к терапевту. Сейчас можно оформить все эти административные процедуры в телемедицинском формате. В год это высвобождает десятки миллионов лишних приемов для пациента. А время врача концентрируется на тех людях, которым действительно необходимо оказать помощь.

Второе, конечно, сам прием надо делать более глубоким, содержательным. Те пациенты, которые сейчас записываются на прием по жалобам, по сути дела, начинают общение с поликлиникой в момент своей записи, в так называемый нулевой прием. Они проходят опрос по правильному медицинскому алгоритму, то есть рассказывают о симптомах, как сделали бы это очно на приеме.

И уже есть понимание, что по некоторым заболеваниям перед тем, как приходить к врачу, необходимо пройти определенные исследования. Прием в поликлинике просто не будет эффективным, если его не провести. Более того, мы даже на старте не сможем определить, какой врач должен заниматься пациентом. Приведу самый простой пример. У человека боль в колене. В данном случае без рентгена примерно в течение года невозможно определить, к кому обращаться: к ортопеду, терапевту или на самом деле уже нечего делать в поликлинике и необходимо выдавать направление в КДО для плановой операции. И мы приняли решение, что по таким видам жалоб со следующего года будет сразу открываться запись на проведение исследований. По результатам мы сможем понимать, какой специалист должен заниматься этим пациентом и, соответственно, направлять уже к нужному врачу.

Далее, как только набор жалоб человека понятен, автоматически еще до приема начинает работать специализированная электронная система. Она анализирует всю медицинскую карту пациента: смотрит истории обращения по подобным случаям, какие были исследования и результаты, что было выписано в качестве лечения и так далее. И всю историю, которая подходит под конкретную жалобу пациента, очень быстро саммаризирует и дает врачу до приема в виде такой выжимки. Врач до начала рабочего дня может ознакомиться с этой справкой и совершенно на ином качественном уровне вести прием, уделяя больше внимания осмотру человека, нежели пролистыванию огромной электронной карты. И уже сейчас, по мнению специалистов, это в два раза увеличивает качество приема, сокращает дефекты при назначении терапии и лечении.

— Но здесь еще важна ответственность пациента, чтобы он тоже проходил обследование, не забывал.

— Да, в лечении немаловажную роль играет приверженность пациента заботе о своем здоровье. Создавая новый образ московского здравоохранения, новые клиентские пути, мы в том числе хотим эту культуру заботы о своем здоровье поднять, сглаживая негативные моменты из прошлого. И в целом повысить культуру коммуникации между врачами и пациентами для всеобщей пользы.

— Москва ведет активную работу не только с поликлиниками, но и со стационарами больниц. На каком этапе сейчас реализация программы обновления стационаров?

— Шестьдесят процентов стационаров на сегодняшний день мы привели в соответствие с новыми стандартами. В этом году мы завершили строительство и капитальный ремонт 18 стационарных зданий. В том числе запустили новый комплекс больницы Святого Владимира — принципиально новую детскую больницу и открыли флагманский центр Буяновской больницы.

Не менее масштабная программа у нас запланирована и на следующий год. Порядка 18 объектов выйдут из капитального ремонта, и мы запустим крупнейшую онкологическую больницу — 62-ю, в которой одновременно будет оказываться весь спектр услуг по профилю онкологии.

Мы очень надеемся, что в ближайшие несколько лет мы также полностью обновим всю инфраструктуру стационарного звена московской медицины.

— Совсем недавно появился новый термин "больницы будущего". Что принципиально их отличает от тех больниц, что существуют сегодня?

— Мы анализируем тренды, которые существуют в мире, и понимаем, что правильное направление — это создание крупных комплексов, где хорошо развит междисциплинарный подход. Так называемые медицинские хабы, где есть одновременно и наука, где много сложных пациентов, где одновременно многопрофильные команды работают и в экстренном, и в плановом формате. То есть, это совершенно другая диагностическая лечебная база. То, что для обыкновенной больницы исключительный случай — редкие сложные заболевания, здесь поставлено на поток. Это совершенно другая экспертиза.

И мы, конечно, хотим заглянуть в будущее и сделать все возможное, чтобы процессы, которые мы сейчас выстраиваем в больнице, соответствовали тому, как они будут выглядеть через пять, десять, 15 лет. На сегодняшний день роботические технологии, которые активно используются в лечебных целях, также могут быть задействованы во вспомогательных процессах медицины. Это роботические аптеки, роботы-доставщики и многое другое.

Я уже не говорю, что это другие условия для нахождения врачей и пациентов.

И что еще очень важно — мэр поставил перед нами задачу, чтобы и архитектурно, и визуально такие больницы были украшением города, его визитной карточкой. В этом направлении мы очень активно работаем с нашими коллегами. Были сформированы мультидисциплинарные команды из архитекторов, дизайнеров, менеджеров, медиков, которые несколько лет разрабатывали проекты больниц будущего.

— Когда эти больницы смогут принять первых пациентов?

— Шестьдесят вторая больница, о которой мы уже говорили, будет принимать первых пациентов примерно в начале следующего года. Строится активно новая 52-я больница. Мы приступили к строительству новой больницы Склифовского — это 150 тысяч квадратных метров. Строим продвинутую детскую больницу на 135 тысяч квадратных метров. На будущий год будем начинать строительство больницы Демихова, около 100 тысяч квадратных метров. Прорабатываем вторую очередь больницы в Коммунарке, больницы Святого Владимира. Эти больницы, мы надеемся, выйдут из строительства в 2028-2029 годах.

— Помимо роботов-доставщиков и роботов-хирургов, какие еще инновации внедряются в московское здравоохранение?

— Москва — вообще технологичный город. На сегодняшний день все столичные больницы используют современные технологии, малоинвазивную хирургию, персонифицированные методы лечения. Если в 2010 году мы оказывали высокотехнологичную помощь только по шести профилям, то теперь уже по 21 самому распространенному. Количество высокотехнологичных видов вмешательств в этом году уже составляет 150 тысяч, это в два раза больше, чем пять лет назад.

Мы активно развиваем роботическую хирургию. В московских учреждениях стоит 14 роботов да Винчи: семь из них мы купили в этом году, три купим еще на следующий год. Если в прошлом году мы провели только две тысячи операций на роботах, то в этом году — четыре с половиной тысячи и надеюсь, что в следующем году сделаем уже семь тысяч. Роботы наносят минимальные травмы организму и, как следствие, у человека ниже риски появления каких-то осложнений и он быстрее выздоравливает.

Второе направление — трансплантация органов и тканей. Четыре московские больницы занимаются этими сложнейшими операциями. Только Боткинская больница пересадила уже 30 сердец, причем 14 только в этом году. За семь лет проведено более двух тысяч операций по пересадке органов и тканей. Надеемся, что в этом году наши больницы сделают 850 пересадок органов. Еще несколько лет назад эта цифра была в два раза ниже.

— В Москве в прошлом году заработала масштабная трансформация женских консультаций. Как вы оцениваете ее результаты и какие планы на следующий год?

— Итоги подводить еще рано, мы находимся в самой середине пути. Сейчас в Москве открыто 15 Центров женского здоровья. Это стержневая структура всего стандарта акушерско-гинекологической помощи. В этих центрах женщины могут наблюдаться на протяжении всей жизни не только во время беременности. Здесь предоставляется самый широкий спектр медицинских услуг и в диагностике, и в профилактике, и в лечении гинекологических заболеваний, и решение вопросов бесплодия. До конца года мы запустим еще один центр, и дальше программа продолжится.

— И в продолжение темы. Проекту "Стану мамой" уже более года, но не все сразу поняли, когда получили направление на антимюллеров гормон, зачем это. Но позже многие пересмотрели свой подход к материнству и не стали откладывать этот важный момент жизни.

— Да, программа у нас работает чуть больше года. Я помню первый шок, когда мы открыли направление и все начали спрашивать, что это такое и зачем это. То есть уровень информированности и понимания женщин, что своим репродуктивным здоровьем можно и нужно управлять, был достаточно низким. Прошел год, и мы видим, что москвички намного больше стали задумываться о своем женском здоровье, меняется поведенческая модель. Женщины сдают анализы, приходят на консультацию к специалисту в Центрах женского здоровья, задают очень грамотные вопросы, простраивают свои дальнейшие планы по обследованию, лечению, планирования беременности.

Более 300 тысяч женщин прошли исследования на уровень АМГ, и мы видим, что те, кто получили достаточно тревожные показатели антимюллерового гормона, пересмотрели свои планы на жизнь. Они перестали откладывать материнство на более поздний срок, и на сегодняшний день уже родилось 506 малышей. Тридцать тысяч женщин на сегодня стоят на учете по беременности.

— Но все равно остается процент тех, кто не торопится, и благодаря современным технологиям есть возможность запланировать беременность. Насколько популярна эта процедура?

— Да, и такое направление мы развиваем в рамках этого проекта. На сегодняшний день чуть больше 250 женщин провели криоконсервацию яйцеклеток либо эмбрионов.

— Анастасия Владимировна, отойдем сейчас от медицины. Одновременно с больницами и поликлиниками начали модернизировать школы. На какой стадии реализация программы и когда планируете ее закончить? Рассчитываете в такие же кратчайшие сроки, как с поликлиниками, закончить?

— Это не менее сложная программа, чем капитальный ремонт поликлиник. Мы готовились несколько лет, отрабатывая возможные стандарты капитального ремонта школ, чтобы получить новое образовательное пространство. И сейчас программа вступила в промышленный масштаб. Пятьдесят школ открылись после капитального ремонта 1 сентября, дети, родители и учителя остались довольны. К первому сентября следующего года откроется уже более 80 школ после капитального ремонта. Мы очень надеемся, что за несколько лет нам удастся отремонтировать 700 школ. Объем гораздо больше, чем у поликлиник.

И точно так же, как и в медицине, мы делаем упор не только на капремонт, но и на строительство новых объектов. В этом году мы приняли решение, что впервые мы будем строить новые школы не только в новых районах или в микрорайонах, где идёт активная застройка, но и для реновации старых школьных зданий, которые не имеет смысла капитально ремонтировать. И это программа уже запущена, в первую очередь она распространяется на ЦАО, так как здесь очень много маленьких, морально и физически устаревших школьных зданий. Мы подобрали пять земельных участков, на завершающей стадии находится проектирование строительства новых крупнейших образовательных комплексов, каждый из которых будет вмещать в себя более тысячи ребят, будет соответствовать всем современным представлениям о теперь уже образовании будущего.

— Будет ли дорабатываться программа полной реконструкции?

— В отличие от поликлиник, конечно, каждая школа имеет свою атмосферу, имеет свою душу, свой внутренний мир. Хотя сделать при таком масштабе каждую школу индивидуально, наверное, не получится, иначе ремонты затянутся на десятилетия, тем не менее мы разработали еще два стандарта капитального ремонта, чтобы школы могли выбирать, что им ближе и в какой атмосфере им приятнее учиться. Глобально это типовые проекты, но у каждого свои элементы, свой цвет, свои какие-то особенности.

— А если говорить о школьном образовании, на чем здесь будет сделан акцент?

— Современные технологии позволяют нам внедрять в московские школы более персонифицированное обучение. Уже в прошлом году мы запустили цифровой сервис на базе ИИ, который позволяет индивидуально подойти к обучению детей английскому языку и математике. Программа предлагает детям задания в зависимости от их уровня, определяет пробелы в знаниях. Если ребенок решает задачки хорошо, он двигается дальше и задания усложняются. Если у ребенка есть какие-то трудности — программа начинает ему разъяснять, предлагать задания, чтобы выработались необходимые навыки. В этом году мы запускаем такие же сервисы по физике и IT.

Второе — в этом году мы делаем упор на математическом направлении. Это наука позволяет развивать логическое и критическое мышление. Многие предметы базово основаны на математической грамотности так же, как и на читательской грамотности. Но если уровень преподавания русского языка и литературы в Москве достаточно высокий и не вызывает нашего волнения, то на математику надо было сделать упор.

И в этом году у учеников младших классов увеличилось количество часов математики. Более того, мы разработали специальный курс непростых задач, которые основаны на логике тоже для того, чтобы дети с ранних лет уже больше и шире занимались этим направлением.

— Все вещи, о которых вы сказали, это же не ради получения аттестата, это прицел на получение дальнейшего образования, средне-специального или высшего. Какие приоритеты у московского образования: на вузы или на колледжи?

— Наша основная задача — чтобы у каждого московского ребенка была возможность выбрать любую удобную для него траекторию. Хочет получать академические знания и видит свою карьеру, выход в профессию через вуз, значит, должна быть хорошая качественная подготовка в старшей школе. Московским детям непросто: для того чтобы поступить у себя дома в вуз, они конкурируют не только между собой, но и с лучшими ребятами со всей страны.

Проходной балл в московский вуз на десять пунктов выше, чем в среднем по регионам. Поэтому мы просто обязаны дать нашим детям хорошую академическую подготовку, с одной стороны. С другой — максимально подготовить к осознанному выбору профессии, чтобы они, поступив в вуз, не разочаровались на втором-третьем курсе, потому что не предполагали, чем придется заниматься всю жизнь. Поэтому в Москве активно развиваются предпрофессиональные классы. Уже треть детей учатся в них. Ребята тесно взаимодействуют с вузами — посещают лекции и семинары, делают совместные научные проекты, взаимодействуют с производственными площадками и потенциальными работодателями. И в обязательном порядке получают первую профессию в колледже.

Например, те, кто собирается стать врачами, учатся в медицинских классах. Ребята посещают московские поликлиники и больницы, причем главные врачи сами проводят экскурсии и тематические лекции. У нас есть договоренность, что нет ни одного запретного места, куда дети не могли бы прийти и воочию посмотреть, как все выглядит и с чем им придется сталкиваться в жизни. И обязательно получают профессию младшей медицинской сестры в колледже.

Мы видим, что 90% детей сейчас из предпрофессиональных классов поступают в те вузы, которые они хотят, и по выбранным специальностям, и это всегда топовые вузы в стране. Средний балл ЕГЭ у этих ребят постоянно растет.

Для тех, кто хочет быстрее выйти на рынок и у кого талант к "рукомастерству", как мы называем, мы активно развиваем среднее профессиональное образование. И последние годы очень много вкладываем и средств, и сил в наши колледжи.

Ни для кого не секрет, что долгие годы это направление образования находилось на задворках, должного внимания не получало. Поэтому мы сейчас усиленными темпами сокращаем это отставание и сейчас можем сказать, что мы вышли на принципиально иное качество.

Самое главное — мы максимально приблизили получаемое образование и навыки к реальным потребностям рынка труда. Подавляющее большинство программ во всех столичных колледжах пересмотрены вместе с работодателями. Основная задача была перестроить и учебный процесс, и планы так, чтобы ребята с первых же дней формировали те компетенции, которые нужны на реальном производстве.

Мы сделали ставку на то, чтобы ребята получали сразу несколько смежных специальностей, минимум три и не ниже третьего разряда. Это позволяет им быть более конкурентными на рынке труда и сразу получать достойную зарплату. Мы обновляем всю материально-техническую базу. Все оборудование, которое есть в наших колледжах, такое же, как на реальном производстве.

Сейчас в ремонте у нас три колледжа — это 50 тысяч квадратных метров, и планируем строительство семи новых колледжей, общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Это будет совершенно другое образовательное пространство, которое составит конкуренцию большинству вузов нашей страны.

— Сейчас офисы рабочих профессий выглядят как офисы международных ИТ-компаний.

— На сегодняшний день это самые востребованные профессии и специальности на рынке. На них дефицит, и их зарплата на рынке сейчас выше, чем у работников многих офисов. Это те профессии, которые будут востребованы и требуют нового отношения к людям, новой организации рабочего места.

— Как, кстати, сейчас в Москве с уровнем безработицы?

— Уровень безработицы в Москве на рекордно низком уровне. Если смотреть этот показатель по Международной организации труда, он составляет 0,7%. Если по зарегистрированной безработице, то еще ниже — 0,15%. Но это нехороший показатель. Он говорит о дефиците на рынке труда. По всем направлениям отраслям экономики мы наблюдаем дефицит, и соответственно, крайнюю заинтересованность всех компаний в работе с нами по подготовке и специалистов. И в данном случае, чтобы закрыть потребность на рынке, нужно не только готовить детей в колледжах, необходимо создавать программы быстрого переобучения уже взрослых для того, чтобы они могли изменить свою профессию, направление и быстро перестроиться в те отрасли экономики, которые на сегодняшний день гарантируют достойный доход. Это раньше мы могли получить одно образование на всю жизнь и всем хвастаться единственной записью в трудовой книжке. Люди живут дольше, сам темп меняется, поэтому, увы, сегодняшним молодым людям придется поменять профессию, квалификацию, нарастить дополнительные навыки три-четыре раза за жизнь точно.

Два года назад мы запустили Центр "Профессии будущего", где формируем новые кадровые технологии. Взрослым людям в этом центре предлагаются индивидуальное карьерное консультирование, варианты трека дальнейшего трудоустройства и даже переобучение по коротким программам в течение трех месяцев по 75 профессиям, которые максимально востребованы на рынке.

После обучения люди сразу же выходят к конкретному работодателю. Что очень важно, в этом году мы запустили свою собственную площадку для практической подготовки в Печатниках. Это девять тысяч квадратных метров, 35 современных лабораторий производственных комплексов.

Обучение проходит в удобное время либо вечером, либо в выходные. И уже при записи на программу у человека есть потенциальный работодатель. Всего за два года мы переобучили 70 тысяч человек, из них 50 тысяч — в этом году. Спрос растет, и я надеюсь, что в следующем году мы также удвоим эти цифры.

— Кто эти люди, что прошли переобучение?

— В среднем это люди, которым примерно около 40 лет. Они уже активно работают на рынке, подавляющее большинство из них имеет высшее образование. Очень мало людей, которые обращаются за получением первой профессии. В гендере разницы нет, поровну мужчин и женщин.

Это люди, которые хотят осознанно управлять своей карьерой, они воспринимают обучение как инвестицию в себя: 53% из них хотят повысить свою квалификацию и вырасти в той сфере, где они двигаются, 38% кардинально меняют карьерное направление и получают совершенно новую профессию.

— Действительно люди начинают долго жить, еще и с такой медициной, как в Москве. На самом высшем уровне президент уже конкретно планку обозначил — 150 лет. Но это же другие экономические расходы, на пенсии, на прочее. Москва к этому готова?

— Москва давно уже входит в тройку лидеров в стране по продолжительности жизни. Мы, наверное, законодатели трендов в области активного и здорового долголетия. И очень надеемся, что в этом году нам удастся перешагнуть планку 80 лет ожидаемой продолжительности жизни. Уже сегодня чуть меньше полумиллиона москвичей имеют возраст более 80 лет, 60 тысяч — более 90, и 1200 людей, которым далеко за 100 лет. Если 15 лет назад каждый седьмой москвич был в "серебряном возрасте", то теперь каждый пятый.

Это меняет и социальную, и экономическую ситуацию в городе. Люди становятся более активными, они могут продолжать и трудовую деятельность, вкладывая в экономику города. Сейчас занятость людей старшего поколения — один из основных мировых вопросов. Кто первый его решит, тот и будет лидером в экономике, считают многие специалисты. Мы же своей задачей ставим более широкое создание условий, чтобы в подаренные людям современными технологиями 20-30 лет активной жизни они имели возможность еще раз состояться, получить новые знания, заняться собой.

Поэтому мы и открыли Центры московского долголетия, где можно научиться тем вещам, на которые у тебя в жизни не хватало времени. В этом году мы запустили занятия по когнитивным функциям. То есть все, чтобы люди оставались дольше социально активными, здоровыми и счастливыми.

— Мы слышим от наших западных товарищей — продержитесь еще десять лет и потом медицина будущего добавит вам еще десять лет.

— Это правда. На сегодняшний день мы находимся на том временном рубеже, когда в ближайшие годы будут существенные прорывы в медицине, которые увеличат продолжительность жизни каждого.

В Москве в ближайшее время мы начнем серьезно заниматься клеточными технологиями. Четыре московских больницы наряду с ведущими федеральными НИИ вошли в перечень организаций, которые будут создавать клеточные продукты и лечить ими аутоиммунные и онкологические заболевания. В этом году мы начали применять CAR-T-технологии для лечения онкологических пациентов. И впервые в России два промышленных CAR-T-препарата со 100%-ным клиническим эффектом введены двум детям в Морозовской больнице. Это говорит о том, что многие болезни, даже самые серьезные, в ближайшее время можно будет успешно лечить.

С другой стороны, есть возрастные заболевания, которые не являются опасными для жизни в целом, но являются критичным для качества жизни.

Два простых примера. Катаракта — та болезнь, с которой люди в возрасте сталкиваются очень часто. На сегодняшний день мы можем всем москвичам без ограничения за 15-20 минут проводить эту операцию и восстанавливать полноценную жизнь. То же самое касается шейки бедра, коленных суставов.

На сегодняшний день в московской медицине мы готовы без промедления обеспечивать оказание высокотехнологичной медицинской помощи всем, кто в этом нуждается.

— Продолжительность жизни зависит от многих факторов, в частности от обстановки в семье. Какое количество пар в этом году зарегистрировали отношения?

— Мы зарегистрировали 87 тысяч браков, и, хотя год еще не закончился, это уже рекордное количество за три года. В летний сезон, самый активный период, было зарегистрировано 36 тысяч браков — это рекорд за десять лет. То есть у нас очень хорошая тенденция.

— Есть ли тренд на более ранние браки?

— Да, на сегодняшний день мы можем сказать, что москвичи стали выходить замуж и жениться раньше. Самый популярный возраст регистрации брака у молодых людей сейчас в этом году 26 лет. Еще несколько лет назад он был 29. Девушки выходят замуж, как правило, чуть раньше. Самый популярный возраст — 25 лет. Но Москва очень большой город, поэтому у нас и женятся, и выходят замуж в любом возрасте. Самому пожилому жениху в этом году 96 лет. А самой пожилой невесте — 91 год. В 60 лет у нас более трех тысяч мужчин заключили брак и две тысячи женщин.

— Как современные родители предпочитают называть детей?

— Среди мальчиков самое популярное имя — Михаил. Затем идут Александр и Лев. У девочек самое популярное имя — Анна. Затем идут Мария и София. Есть очень много интересных имен. Например, у мальчиков это Дон, Горыня. У девочек это Флора, История.

— Мы беседуем с вами в преддверии Нового года, и в этот момент важно поддержать наших ребят на передовой и членов их семей. Как город планирует их поздравить?

— Уже по традиции мы поздравляем с праздником ветеранов СВО и их семьи — жен, родителей, детей. Всем к новогоднему столу подготовлены подарки. Дети от трех до 13 лет обязательно попадут на Елки мэра.

— В столице 1 декабря традиционно стартовал фестиваль "Зима в Москве". Чем город и социальный комплекс в частности удивят москвичей и гостей столицы в этом сезоне?

— В этом году мы украсили все детские, взрослые, городские поликлиники. Ребята из московских колледжей своими руками сделали уникальные паровозы, прекрасных щелкунчиков, барабаны, елки для детских поликлиник. Мы празднично украсили крупнейшие больницы. Все, наверное, видели на Садовом кольце жирафов, которые "сбежали из зоопарка" поздравить детей в Филатовскую больницу. Прекрасные мишки пришли в больницу Святого Владимира. Сад Склифосовского расцвел зимним украшением.

Новогодней площадкой стал и Дворец пионеров на Воробьевых горах. Мы постарались сделать так, чтобы дворец стал местом, куда приятно прийти всей семьей, немножко отдохнуть от суеты, загадать желания, покататься на коньках, посетить мастер-классы, полюбоваться сказочным лесом. У нас в этом году работает световая подсветка,3D-мэппинг. Надеюсь, что это все понравится москвичам.

— Что бы вы пожелали москвичам в Новом году?