Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков - РИА Новости, 15.12.2025
19:12 15.12.2025
Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков
Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков - РИА Новости, 15.12.2025
Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, которые позволят создавать объекты туристического показа на базе старых маяков, не имеющих... РИА Новости, 15.12.2025
общество
россия
владимир путин
русское географическое общество
россия
общество, россия, владимир путин, русское географическое общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков

Путин разрешил превращать старые маяки в объекты туризма

© РИА Новости / Виталий Аньков
Маяк
Маяк - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Маяк. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, которые позволят создавать объекты туристического показа на базе старых маяков, не имеющих стратегического значения.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" принять меры, позволяющие создавать на базе действующих и выведенных из эксплуатации маяков, не имеющих стратегического значения, объекты туристского показа", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 апреля 2026 года.
Предложение использовать закрытые маяки в качестве туристических объектов выдвинул глава РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на XVII съезде общества в октябре.
ОбществоРоссияВладимир ПутинРусское географическое общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
