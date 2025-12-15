https://ria.ru/20251215/putin-2062218909.html
Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков
Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков - РИА Новости, 15.12.2025
Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, которые позволят создавать объекты туристического показа на базе старых маяков, не имеющих... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:12:00+03:00
2025-12-15T19:12:00+03:00
2025-12-15T19:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994568480_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_01ddfad5ab3c7f269f6984bfd9c5d2e6.jpg
https://ria.ru/20251126/turizm-2057566189.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994568480_543:0:3274:2048_1920x0_80_0_0_93308d695ffdd09944cc42a0fccd745b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, русское географическое общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков
Путин разрешил превращать старые маяки в объекты туризма