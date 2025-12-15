Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о запрете сплошных рубок на Байкале - РИА Новости, 15.12.2025
18:43 15.12.2025
Путин подписал закон о запрете сплошных рубок на Байкале
общество
россия
иркутская область
республика бурятия
владимир путин
байкал
Путин подписал закон о запрете сплошных рубок на Байкале

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
13 декабря, 04:00
13 декабря, 04:00
Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, при этом закрепляется возможность "санитарных рубок" погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.
Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон.
Документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом.
Вместе с тем, согласно закону, перечень земель и участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента РФ, правительства, ФСБ, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. В документе указано, что проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее называл этот закон взвешенным, отмечая, что тот защищает озеро Байкал, в том числе от неочищенных стоков, давая возможность построить очистные сооружения. Одновременно, по его словам, защищаются люди от пожаров, обеспечиваются их социальные права. А губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отмечал, что принятые поправки открывают возможности для создания селезащитных сооружений, которые обезопасят населенные пункты от возможного схода сели.
В России особое отношение к Байкалу, заявили в Госдуме
9 декабря, 21:40
 
ОбществоРоссияИркутская областьРеспублика БурятияВладимир ПутинБайкал
 
 
