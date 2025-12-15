Путин подписал закон о запрете сплошных рубок на Байкале

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, при этом закрепляется возможность "санитарных рубок" погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон.

Документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом.