Путин поручил правительству участвовать в поиске материалов для БСБ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук (РАН) и исполнительными органами субъектов оказать содействие Русскому географическому обществу (РГО) в поиске материалов для формирования в электронной форме Большой сибирской библиотеки.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 17 съезда Русского географического общества и заседания ее попечительского совета, состоявшихся 23 октября.
"Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и исполнительными органами заинтересованных субъектов Российской Федерации оказать содействие Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" в поиске, сборе и обработке материалов для формирования в электронной форме Большой сибирской библиотеки", - сообщается в документе.
