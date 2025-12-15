Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству участвовать в поиске материалов для БСБ - РИА Новости, 15.12.2025
18:30 15.12.2025
Путин поручил правительству участвовать в поиске материалов для БСБ
Путин поручил правительству участвовать в поиске материалов для БСБ - РИА Новости, 15.12.2025
Путин поручил правительству участвовать в поиске материалов для БСБ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук (РАН) и исполнительными органами субъектов оказать содействие Русскому... РИА Новости, 15.12.2025
2025
Путин поручил правительству участвовать в поиске материалов для БСБ

Путин поручил кабмину содействовать РГО в создании Большой сибирской библиотеки

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук (РАН) и исполнительными органами субъектов оказать содействие Русскому географическому обществу (РГО) в поиске материалов для формирования в электронной форме Большой сибирской библиотеки.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 17 съезда Русского географического общества и заседания ее попечительского совета, состоявшихся 23 октября.
"Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и исполнительными органами заинтересованных субъектов Российской Федерации оказать содействие Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" в поиске, сборе и обработке материалов для формирования в электронной форме Большой сибирской библиотеки", - сообщается в документе.
Путин на выставке проектов РГО - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии
23 октября, 19:42
 
Россия Владимир Путин Российская академия наук Русское географическое общество
 
 
