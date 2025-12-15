Путин поручил РГО проработать организацию экспедиций в новых регионах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РГО представить предложения по организации экспедиций в новых регионах России.
Перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября 2025 года... Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество", исполнительными органами заинтересованных субъектов Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и представить предложения по организации экспедиций и просветительских мероприятий Русского географического общества на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в документе.