18:20 15.12.2025 (обновлено: 18:24 15.12.2025)
Путин поручил РГО проработать организацию экспедиций в новых регионах
Путин поручил РГО проработать организацию экспедиций в новых регионах
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, русское географическое общество, российская академия наук
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Русское географическое общество, Российская академия наук
Путин поручил РГО проработать организацию экспедиций в новых регионах

Путин поручил РГО проработать организацию экспедиций в новых регионах России

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РГО представить предложения по организации экспедиций в новых регионах России.
Перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября 2025 года... Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество", исполнительными органами заинтересованных субъектов Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и представить предложения по организации экспедиций и просветительских мероприятий Русского географического общества на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в документе.
Путин поручил правительству участвовать в создании базы имени Чилингарова
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРусское географическое обществоРоссийская академия наук
 
 
