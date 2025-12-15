Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал законы об эксперименте по оформлению больничных самозанятыми - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 15.12.2025 (обновлено: 19:06 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/putin-2062186900.html
Путин подписал законы об эксперименте по оформлению больничных самозанятыми
Путин подписал законы об эксперименте по оформлению больничных самозанятыми - РИА Новости, 15.12.2025
Путин подписал законы об эксперименте по оформлению больничных самозанятыми
Президент России Владимир Путин подписал законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных, соответствующие документы размещены на... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:15:00+03:00
2025-12-15T19:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
https://ria.ru/20251110/summa-2053909861.html
https://ria.ru/20251105/bolnichnyy-2052869179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал законы об эксперименте по оформлению больничных самозанятыми

Путин подписал законы об оплате больничных для самозанятых

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных, соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В России вырастет максимальный размер больничного
10 ноября, 11:46
"Закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - поясняла член комитета Совфеда Наталья Мельникова.
Парламентарий добавляла, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия будет возникать через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.
"Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами", - констатировала сенатор.
Больничные листы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Госдуме назвали максимальную сумму оплаты больничного в день
5 ноября, 02:41
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала