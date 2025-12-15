Продажи Lada Iskra за неделю показали лучший результат с начала реализации

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россияне за прошедшую неделю купили 668 автомобилей Lada Iskra, Россияне за прошедшую неделю купили 668 автомобилей Lada Iskra, сообщил в Telegram-канале директор "Автостата" Сергей Целиков.

« "Это лучший результат с начала продаж", — написал он.

Он добавил, что среди 25 самых популярных моделей лишь единицам удалось продемонстрировать положительную динамику. Продажи Lada Iskra выросли на десять процентов, в то время как рынок новых легковых машин снизился на 24 процента. Благодаря этому Iskra заняла 11-ю строчку в рейтинге, а к концу года она может войти в топ-10, уточнил аналитик.

Продажи автомобиля стартовали в России в конце июля. По информации " Автостата ", к концу ноября продали 2145 машин.

В начале декабря Целиков сообщал, что продажи Lada Iskra в ноябре обновили октябрьский рекорд и превысили его более чем в два раза, составив 1 380 экземпляров. Наибольшее число таких машин зарегистрировано в Самарской области (251 штука), Татарстане (178 штук) и Краснодарском крае (94 штуки). Также в пятерку регионов-лидеров по регистрациям Iskra вошли Ставропольский край (92 штуки) и Челябинская область (84 штуки).

Как отмечает Целиков, в Москве на конец ноября было лишь 22 таких машины, а в Санкт-Петербурге, где в августе начали собирать данную модель, немногим больше — 29 штук.