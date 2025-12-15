https://ria.ru/20251215/peterburg-2062241680.html
Психиатр работает с напавшим на учительницу в Петербурге школьником
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Психиатр работает с напавшим на учительницу в школе Петербурга подростком, решается вопрос о переводе его в детскую психиатрическую больницу, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Там уточнили, что несовершеннолетний находится в больнице.
"С ним работает психиатр, возможно шоковое состояние с паническими атаками", - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным ГУМВД и СУСК, утром в понедельник в школе Красногвардейского района Петербурга
девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.