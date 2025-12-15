Напавший на учительницу в Петербурге подросток не состоял на учете в ПНД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Напавший на учительницу с ножом в школе в Петербурге подросток на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) не состоял, он был на осмотре у психиатра в школе в сентябре в рамках плановых приемов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.

"В ПНД семья обращалась лишь раз за справкой, на учёте родители тоже не состоят. Ребенок был осмотрен в школе психиатром в сентябре в рамках профосмотров несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что семья нападавшего не состояла на учете в качестве социально неблагополучной.