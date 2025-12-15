Рейтинг@Mail.ru
Напавший на учительницу в Петербурге подросток не состоял на учете в ПНД - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/peterburg-2062236665.html
Напавший на учительницу в Петербурге подросток не состоял на учете в ПНД
Напавший на учительницу в Петербурге подросток не состоял на учете в ПНД - РИА Новости, 15.12.2025
Напавший на учительницу в Петербурге подросток не состоял на учете в ПНД
Напавший на учительницу с ножом в школе в Петербурге подросток на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) не состоял, он был на осмотре у психиатра в... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:19:00+03:00
2025-12-15T21:19:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:251:1440:1061_1920x0_80_0_0_e381ae6b5c76165ab7ccf573af2155f0.jpg
https://ria.ru/20251215/sk-2062173046.html
https://ria.ru/20251215/peterburg-2062196557.html
санкт-петербург
красногвардейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:116:1440:1196_1920x0_80_0_0_1b3573dd59baa392cb8d6e222976f6a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район
Напавший на учительницу в Петербурге подросток не состоял на учете в ПНД

РИА Новости: напавший на учительницу в Петербурге не состоял на учете в ПНД

© Кадр видео из соцсетейМашины скорой помощи у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Машины скорой помощи у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Машины скорой помощи у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Напавший на учительницу с ножом в школе в Петербурге подросток на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) не состоял, он был на осмотре у психиатра в школе в сентябре в рамках плановых приемов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
"В ПНД семья обращалась лишь раз за справкой, на учёте родители тоже не состоят. Ребенок был осмотрен в школе психиатром в сентябре в рамках профосмотров несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СК рассказал о состоянии учительницы, на которую напал ученик в Петербурге
16:22
Он также добавил, что семья нападавшего не состояла на учете в качестве социально неблагополучной.
По предварительным данным ГУМВД и СУСК, утром в понедельник в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Обстановка у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Напавший на педагога в Петербурге школьник пришел на пересдачу не вовремя
17:46
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала