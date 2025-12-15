https://ria.ru/20251215/peterburg-2062196557.html
Напавший на педагога в Петербурге школьник пришел на пересдачу не вовремя
Девятиклассник, который утром в понедельник напал с ножом на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга, хотел получить задание по математике, чтобы исправить РИА Новости, 15.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Девятиклассник, который утром в понедельник напал с ножом на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга, хотел получить задание по математике, чтобы исправить оценку по этому предмету, но пришел не вовремя - преподаватель ждала его после занятий, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах города.
"Несовершеннолетний пришел, чтобы получить задание по математике с целью исправления оценок... Мать ученика также является сотрудником школы, и она договаривалась с учителем о времени пересдачи", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, учитель математики с 7 утра была на рабочем месте, потому что живет далеко от места работы и из-за этого приезжает заранее, чтобы потом не опоздать из-за пробок. Однако педагог не ждала школьника так рано, у них была договоренность о пересдаче на конец учебного дня, добавил источник.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга
поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ
по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).