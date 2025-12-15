Напавший на педагога в Петербурге школьник пришел на пересдачу не вовремя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Девятиклассник, который утром в понедельник напал с ножом на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга, хотел получить задание по математике, чтобы исправить оценку по этому предмету, но пришел не вовремя - преподаватель ждала его после занятий, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах города.

"Несовершеннолетний пришел, чтобы получить задание по математике с целью исправления оценок... Мать ученика также является сотрудником школы, и она договаривалась с учителем о времени пересдачи", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, учитель математики с 7 утра была на рабочем месте, потому что живет далеко от места работы и из-за этого приезжает заранее, чтобы потом не опоздать из-за пробок. Однако педагог не ждала школьника так рано, у них была договоренность о пересдаче на конец учебного дня, добавил источник.