17:41 15.12.2025
Росгвардейцы оказали помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку
Росгвардейцы оказали помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардейцы оказали помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку

Росгвардия оказала помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии у полицейской машины
Сотрудники Росгвардии у полицейской машины - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии оказали доврачебную медпомощь подростку, напавшему на учительницу в школе в Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
"Росгвардейцы обнаружили в классе лежащего на полу несовершеннолетнего... Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место еще одну "скорую", а до ее приезда оказали подростку доврачебную помощь, перебинтовав голову, чтобы остановить кровотечение", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли к учебному заведению на Белорусской улице, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.
По предварительным данным ГУМВД и СУСК, утром в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Машины скорой помощи у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Петербурге охранник школы оказал пострадавшей учительнице первую помощь
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
