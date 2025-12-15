https://ria.ru/20251215/peterburg-2062195504.html
Росгвардейцы оказали помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку
Росгвардейцы оказали помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку - РИА Новости, 15.12.2025
Росгвардейцы оказали помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку
Сотрудники Росгвардии оказали доврачебную медпомощь подростку, напавшему на учительницу в школе в Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:41:00+03:00
2025-12-15T17:41:00+03:00
2025-12-15T17:41:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/53/1554955325_0:61:3187:1854_1920x0_80_0_0_e6a88970d1f5faf549c81e3fc50f4929.jpg
https://ria.ru/20251215/okhrannik-2062192939.html
санкт-петербург
красногвардейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/53/1554955325_0:382:2115:1968_1920x0_80_0_0_5853b41a73a1a6e4afe01979bd7c0f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардейцы оказали помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку
Росгвардия оказала помощь напавшему на учительницу в Петербурге подростку