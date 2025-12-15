В Петербурге бизнесмена осудили за хищение 23 миллионов рублей у Минобороны

По данным пресс-службы, в 2022 году Бойчак убедил генерального директора ООО "Импорт Ту Би", что обладает знаниями в сфере организации международной логистики и оформления таможенной документации. Далее он от своего знакомого получил информацию о том, что МО РФ планирует заключить с ООО "Прогресс" госконтракт на поставку тактических перчаток на сумму 120 миллионов рублей. Далее он вышел на контакт с руководителем фирмы-субподрядчика, который перевел аванс по контракту на счета подконтрольных Бойчаку организаций и ИП. Основанием переводов были фиктивные договоры о поставке товаров и услуг. Таким образом Бойчак похитил 22,8 миллиона рублей. Вину он признал.