16:22 15.12.2025
Суд в Петербурге приговорил к 2,5 годам бизнесмена Антона Бойчака, похитившего около 23 миллионов рублей на поставках тактических перчаток подрядчику... РИА Новости, 15.12.2025
В Петербурге бизнесмена осудили за хищение 23 миллионов рублей у Минобороны

Жителя Петербурга приговорили к 2,5 годам за хищение 23 миллионов рублей у МО РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к 2,5 годам бизнесмена Антона Бойчака, похитившего около 23 миллионов рублей на поставках тактических перчаток подрядчику Минобороны, но отбывать срок в колонии ему не придется, сообщает объединенная пресс-службе судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Антона Бойчака, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей. По совокупности приговоров – 2 года 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей", - сообщает пресс-служба судов.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны
26 ноября, 17:37
В объединенной пресс-службе судов города РИА Новости уточнили, что в апреле 2021 года, Бойчак был оштрафован на 300 тысяч рублей за контрабанду табачных изделий (ч. 1 ст. 200.2 УК РФ)
По данным пресс-службы, в 2022 году Бойчак убедил генерального директора ООО "Импорт Ту Би", что обладает знаниями в сфере организации международной логистики и оформления таможенной документации. Далее он от своего знакомого получил информацию о том, что МО РФ планирует заключить с ООО "Прогресс" госконтракт на поставку тактических перчаток на сумму 120 миллионов рублей. Далее он вышел на контакт с руководителем фирмы-субподрядчика, который перевел аванс по контракту на счета подконтрольных Бойчаку организаций и ИП. Основанием переводов были фиктивные договоры о поставке товаров и услуг. Таким образом Бойчак похитил 22,8 миллиона рублей. Вину он признал.
"Ему зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание в виде лишения свободы считается отбытым. Бойчак освобожден из-под стражи в зале суда", - добавили в пресс-службе.
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
03:03
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
03:03
 
