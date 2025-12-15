Директор школы рассказала о мальчике, напавшем на учительницу в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Напавший на учительницу в школе Петербурга мальчик был замкнутым на фоне его сверстников, учился средне, сообщила директор школы Светлана Бабак.

"Мальчик - средний ученик, по итогам года всего три тройки. (Он - ред.) не испытывал таких серьезных трудностей, общался, играл в шахматы, потому что он такой более замкнутый, более спокойный мальчик", - рассказала Бабак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.