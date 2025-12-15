Рейтинг@Mail.ru
В школе, где ученик напал на учительницу, есть круглосуточная охрана
14:37 15.12.2025
В школе, где ученик напал на учительницу, есть круглосуточная охрана
В школе Санкт-Петербурга, где в понедельник ученик нанес учительнице удары принесенным из дома ножом, предусмотрена круглосуточная охрана, работа тревожной...
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В школе Санкт-Петербурга, где в понедельник ученик нанес учительнице удары принесенным из дома ножом, предусмотрена круглосуточная охрана, работа тревожной кнопки, следует из данных портала госзакупок.
По данным портала госзакупок, ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа №191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга" выступает заказчиком охранных услуг в ряде закупок и по всем исполнителем выступает ООО "Охранное предприятие "Авакс". С фирмой был заключен контракт на оказание охранных услуг школы на 2024-2025 годы на сумму 10,6 миллиона рублей. В 2023 году школу охраняла та же фирма за 2,1 миллиона рублей. Еще один контракт – на 12 миллионов рублей - заключен на оказание охранных услуг в 2023-2025 годах.
Оказывать школе охранные услуги в 2026-2027 годах тоже будет "Авакс". Заключены два контракта: один по цене почти 14,2 миллиона рублей, второй – 12,8 миллиона рублей.
В описании услуг сказано, в частности, что охрана осуществляется круглосуточно.
"В случае совершения противоправных действий в отношении обучающихся (воспитанников), сотрудников, посетителей объекта, а также имущества заказчика, сотрудник охраны обязан незамедлительно нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщить о происшествии в правоохранительные органы, сообщить в дежурное подразделение исполнителя о происшествии, сообщить о происшествии заказчику", - говорится в техзадании.
Также отмечается, что "исполнитель обязан обеспечить внутриобъектовый и пропускной режим на объекте заказчика в установленном заказчиком порядке, в том числе контроль за вносом и выносом имущества".
По предварительным данным ГУМВД и СУСК, утром в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
