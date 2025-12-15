https://ria.ru/20251215/peterburg-2062125539.html
В петербургской школе, где ученик напал на учительницу, идут занятия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. В школе Петербурга, где ученик напал на учительницу, идут занятия.
"Занятия идут, все работают", - сказала по громкой связи охранник журналистам.
Она пояснила, что недавно заступила на смену. По ее информации, тот охранник, который, предположительно, мог пропустить в учебное заведение школьника с ножом, уже закончил смену.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга
поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ
по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).