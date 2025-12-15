Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 15.12.2025 (обновлено: 15:31 15.12.2025)
ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области
ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.12.2025
ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.12.2025
ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области

ВС РФ освободили Песчаное в Днепропетровской области

Российские военные
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Песчаное в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Песчаное в Днепропетровской области
ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действия "Востока", а также восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и два склада.
Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.
Накануне бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области. Это стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение сил группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьБезопасность
 
 
