МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области", — говорится в сводке.
ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действия "Востока", а также восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и два склада.
Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.
Накануне бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области. Это стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение сил группировки.
22 июня 2022, 17:18