В Берлине начался второй раунд переговоров между США и Украиной
14:12 15.12.2025 (обновлено: 14:31 15.12.2025)
В Берлине начался второй раунд переговоров между США и Украиной
В Берлине начался второй раунд переговоров между США и Украиной - РИА Новости, 15.12.2025
В Берлине начался второй раунд переговоров между США и Украиной
Украинский телеканал "Новости.LIVE" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщил о начале в Берлине нового раунда переговоров по урегулированию... РИА Новости, 15.12.2025
в мире, сша, берлин (город), владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине, украина
В мире, США, Берлин (город), Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Украина
В Берлине начался второй раунд переговоров между США и Украиной

В Берлине начался новый раунд переговоров по урегулированию между США и Украиной

Кортеж Владимира Зеленского проезжает мимо Бранденбургских ворот перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине. 15 декабря 2025
Кортеж Владимира Зеленского проезжает мимо Бранденбургских ворот перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине. 15 декабря 2025
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Украинский телеканал "Новости.LIVE" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщил о начале в Берлине нового раунда переговоров по урегулированию между делегациями США и Украины.
В воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера Германии начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.
Bloomberg: Зеленский на переговорах в ФРГ отвергал требование по Донбассу
14:04
"В Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США по мирному соглашению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Агентство РБК-Украина в свою очередь сообщило, что Зеленский снова ведет переговоры с американской делегацией.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Зеленский не удержит Украину на плаву без финансирования ЕС, пишет Pais
13:05
 
