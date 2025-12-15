Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине

© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине

СМИ: переговоры в ФРГ стали самым подробным обсуждением мира на Украине

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переговоры американской и украинской делегаций в Германии стали самым подробным обсуждением о последовательности действий в рамках урегулирования на Украине, стороны затронули вопросы о механизмах прекращения огня, гарантиях безопасности и стабилизации экономики, пишет издание Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.

"Один из западных чиновников, участвовавших в процессе, охарактеризовал встречу как "самое подробное обсуждение последовательности (действий - ред.), который мы когда-либо видели – механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация – все в одной комнате", - пишет издание.

По словам чиновника, в ходе "тяжелых" переговоров "никто не делал вид, что компромиссы не вызовут политически взрывоопасные" последствия.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине . Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.