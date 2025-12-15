Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности переговоров США и Украины в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
05:44 15.12.2025 (обновлено: 07:13 15.12.2025)
Стали известны подробности переговоров США и Украины в Берлине
Стали известны подробности переговоров США и Украины в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
Стали известны подробности переговоров США и Украины в Берлине
Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в... РИА Новости, 15.12.2025
мирный план сша по украине
Мирный план США по Украине
Стали известны подробности переговоров США и Украины в Берлине

РИА Новости: главком НАТО в ЕС участвовал в переговорах в Берлине на стороне США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в Берлине, сидя на стороне американских представителей, выяснило РИА Новости, изучив фотографии с мероприятия.
Как следует из опубликованных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в социальной сети Х кадров со встречи, именно Гринкевич в форме сидел по левую руку от Уиткоффа. Справа от спецпосланника, в свою очередь. находился зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Зеленский осознал, что США не видят Украину в НАТО
9 декабря, 22:50
Об участии Гринкевича, который является американским генералом, ранее не сообщалось. Какие именно вопросы из повестки альянса поднимались в рамках проведенной встречи, также не раскрывалось.
Как сообщил ранее Уиткофф, по итогам первого дня переговоров в Берлине был достигнут значительный прогресс, обсуждался план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Уиткофф добавил, что следующий раунд обсуждений запланирован на утро понедельника.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с украинской делегацией в Берлине
00:21
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО, заявил Трамп
9 декабря, 14:37
 
