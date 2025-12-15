Гросси заявил о кризисе роли ООН в предотвращении конфликтов

МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Организация Объединённых Наций утратила способность эффективно предотвращать вооружённые конфликты и всё чаще отсутствует в зонах войн, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, даже в условиях институциональных ограничений ООН способна играть активную роль, если задействует дипломатические механизмы и выступает в качестве нейтрального посредника.

Гросси также указал, что эффективность ООН во многом зависит не от формальных полномочий, а от готовности её руководства и государств-членов к активной дипломатии и поиску решений, включая диалог со всеми сторонами конфликта.