14:45 15.12.2025
Гросси заявил о кризисе роли ООН в предотвращении конфликтов
Организация Объединённых Наций утратила способность эффективно предотвращать вооружённые конфликты и всё чаще отсутствует в зонах войн, заявил генеральный... РИА Новости, 15.12.2025
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Организация Объединённых Наций утратила способность эффективно предотвращать вооружённые конфликты и всё чаще отсутствует в зонах войн, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Ранее Аргентина официально представила кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря ООН.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
4 декабря, 01:42
"Организация Объединённых Наций забыла, ради чего была создана. Если обратиться к Уставу, становится ясно, что ООН создавалась для предотвращения войн и обеспечения мира… однако об этом сегодня не говорят. Если посмотреть на карту очагов конфликтов — Судан, Руанда и Демократическая Республика Конго, Таиланд и Камбоджа, Сахель, Азербайджан и Армения в своё время, Газа, — общий знаменатель один: отсутствие ООН. Её там нет. Она не действует. И это можно исправить", - сказал он в интервью газете Pais.
По его словам, даже в условиях институциональных ограничений ООН способна играть активную роль, если задействует дипломатические механизмы и выступает в качестве нейтрального посредника.
Гросси также указал, что эффективность ООН во многом зависит не от формальных полномочий, а от готовности её руководства и государств-членов к активной дипломатии и поиску решений, включая диалог со всеми сторонами конфликта.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
1 декабря, 13:39
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
