Гросси заявил о кризисе роли ООН в предотвращении конфликтов
Организация Объединённых Наций утратила способность эффективно предотвращать вооружённые конфликты и всё чаще отсутствует в зонах войн, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Организация Объединённых Наций утратила способность эффективно предотвращать вооружённые конфликты и всё чаще отсутствует в зонах войн, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Ранее Аргентина
официально представила кандидатуру Гросси
на пост генерального секретаря ООН
.
"Организация Объединённых Наций забыла, ради чего была создана. Если обратиться к Уставу, становится ясно, что ООН создавалась для предотвращения войн и обеспечения мира… однако об этом сегодня не говорят. Если посмотреть на карту очагов конфликтов — Судан
, Руанда
и Демократическая Республика Конго
, Таиланд
и Камбоджа
, Сахель
, Азербайджан
и Армения
в своё время, Газа, — общий знаменатель один: отсутствие ООН. Её там нет. Она не действует. И это можно исправить", - сказал он в интервью газете Pais.
По его словам, даже в условиях институциональных ограничений ООН способна играть активную роль, если задействует дипломатические механизмы и выступает в качестве нейтрального посредника.
Гросси также указал, что эффективность ООН во многом зависит не от формальных полномочий, а от готовности её руководства и государств-членов к активной дипломатии и поиску решений, включая диалог со всеми сторонами конфликта.