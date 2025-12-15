Рейтинг@Mail.ru
Родители школьников в Петербурге узнали о нападении на учительницу из СМИ
16:42 15.12.2025 (обновлено: 16:43 15.12.2025)
Родители школьников в Петербурге узнали о нападении на учительницу из СМИ
Родители некоторых учеников школы в Санкт-Петербурге, где мальчик напал на учительницу, рассказали РИА Новости, что узнали об инциденте из СМИ. РИА Новости, 15.12.2025
происшествия, санкт-петербург, россия, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Родители некоторых учеников школы в Санкт-Петербурге, где мальчик напал на учительницу, рассказали РИА Новости, что узнали об инциденте из СМИ.
В понедельник днем родители тех школьников, кто после уроков не уходит самостоятельно, стали приходить, чтобы забрать детей.
"У нас все в порядке... Честно говоря, я об этом (инциденте - ред.) узнала из СМИ", - сказала РИА Новости мама одного из пятиклассников.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, родители, которые приходят в школу за детьми, не выглядят обеспокоенными или напуганными. Некоторые из них обсуждают ситуацию между собой, но без паники.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В школе в Петербурге, где ученик напал на учительницу, есть турникеты
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасногвардейский район
 
 
