https://ria.ru/20251215/napadenie-2062177640.html
Родители школьников в Петербурге узнали о нападении на учительницу из СМИ
Родители школьников в Петербурге узнали о нападении на учительницу из СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Родители школьников в Петербурге узнали о нападении на учительницу из СМИ
Родители некоторых учеников школы в Санкт-Петербурге, где мальчик напал на учительницу, рассказали РИА Новости, что узнали об инциденте из СМИ. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:42:00+03:00
2025-12-15T16:42:00+03:00
2025-12-15T16:43:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:251:1440:1061_1920x0_80_0_0_e381ae6b5c76165ab7ccf573af2155f0.jpg
https://ria.ru/20251215/uchenik-2062113839.html
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:116:1440:1196_1920x0_80_0_0_1b3573dd59baa392cb8d6e222976f6a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район
Родители школьников в Петербурге узнали о нападении на учительницу из СМИ
Родители учеников школы в Петербурге узнали о нападении на учительницу из СМИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Родители некоторых учеников школы в Санкт-Петербурге, где мальчик напал на учительницу, рассказали РИА Новости, что узнали об инциденте из СМИ.
В понедельник днем родители тех школьников, кто после уроков не уходит самостоятельно, стали приходить, чтобы забрать детей.
"У нас все в порядке... Честно говоря, я об этом (инциденте - ред.) узнала из СМИ", - сказала РИА Новости мама одного из пятиклассников.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, родители, которые приходят в школу за детьми, не выглядят обеспокоенными или напуганными. Некоторые из них обсуждают ситуацию между собой, но без паники.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга
поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ
по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).