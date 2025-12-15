Родители школьников в Петербурге узнали о нападении на учительницу из СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Родители некоторых учеников школы в Санкт-Петербурге, где мальчик напал на учительницу, рассказали РИА Новости, что узнали об инциденте из СМИ.

В понедельник днем родители тех школьников, кто после уроков не уходит самостоятельно, стали приходить, чтобы забрать детей.

"У нас все в порядке... Честно говоря, я об этом (инциденте - ред.) узнала из СМИ", - сказала РИА Новости мама одного из пятиклассников.

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, родители, которые приходят в школу за детьми, не выглядят обеспокоенными или напуганными. Некоторые из них обсуждают ситуацию между собой, но без паники.