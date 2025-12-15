Рейтинг@Mail.ru
Жизням учительницы и напавшего ученика в Петербурге ничего не угрожает - РИА Новости, 15.12.2025
12:40 15.12.2025 (обновлено: 13:35 15.12.2025)
Жизням учительницы и напавшего ученика в Петербурге ничего не угрожает
Жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее ученика в Петербурге ничего не угрожает, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт. РИА Новости, 15.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее ученика в Петербурге ничего не угрожает, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.
"Пострадавший педагог и учащийся школы были экстренно госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает", - написал Хорт в своем Telegram-канале.
При нападении ученика в школе в Петербурге пострадала только учительница
12:54
Хорт сообщил, что образовательный процесс в школе продолжается в рабочем режиме. В настоящее время привлечены педагоги-психологи для работы с детьми и родителями.
По его словам, на месте работают правоохранительные органы, устанавливаются причины происшествия.
"Держу ситуацию на личном контроле", - добавил глава администрации.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти сообщила, что в понедельник в 07.09 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Согласно предварительной информации, причиной нападения могла стать плохая оценка.
В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, ученик не менее трех раз ударил ножом учительницу. Потерпевшей оказывается медицинская помощь.
В Петербурге завели дело после нападения школьника на учительницу
11:57
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
