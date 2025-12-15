Жизням учительницы и напавшего ученика в Петербурге ничего не угрожает

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее ученика в Петербурге ничего не угрожает, Жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее ученика в Петербурге ничего не угрожает, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

"Пострадавший педагог и учащийся школы были экстренно госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает", - написал Хорт в своем Telegram-канале.

Хорт сообщил, что образовательный процесс в школе продолжается в рабочем режиме. В настоящее время привлечены педагоги-психологи для работы с детьми и родителями.

По его словам, на месте работают правоохранительные органы, устанавливаются причины происшествия.

"Держу ситуацию на личном контроле", - добавил глава администрации.

В понедельник утром пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти сообщила, что в понедельник в 07.09 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Согласно предварительной информации, причиной нападения могла стать плохая оценка.