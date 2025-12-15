Жизням учительницы и напавшего ученика в Петербурге ничего не угрожает

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее ученика в Петербурге ничего не угрожает, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.
"Пострадавший педагог и учащийся школы были экстренно госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает", - написал Хорт в своем Telegram-канале.
Хорт сообщил, что образовательный процесс в школе продолжается в рабочем режиме. В настоящее время привлечены педагоги-психологи для работы с детьми и родителями.
По его словам, на месте работают правоохранительные органы, устанавливаются причины происшествия.
"Держу ситуацию на личном контроле", - добавил глава администрации.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти сообщила, что в понедельник в 07.09 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Согласно предварительной информации, причиной нападения могла стать плохая оценка.
В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, ученик не менее трех раз ударил ножом учительницу. Потерпевшей оказывается медицинская помощь.