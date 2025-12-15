Рейтинг@Mail.ru
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 15.12.2025 (обновлено: 12:00 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/napadenie-2062089841.html
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали - РИА Новости, 15.12.2025
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали
Учительница, пострадавшая в ходе нападения с ножом в школе Петербурга, госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:52:00+03:00
2025-12-15T12:00:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003639_0:26:2897:1656_1920x0_80_0_0_ebe17c556f786ae8100516576307f2ec.jpg
https://ria.ru/20251215/napadenie-2062089011.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003639_328:0:2569:1681_1920x0_80_0_0_5e44e94798e4c3510f1ecdfb29d889fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали

Пострадавшую в ходе нападения в Петербурге учительница госпитализировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Учительница, пострадавшая в ходе нападения с ножом в школе Петербурга, госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении пресс-службы.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стала известна причина нападения школьника на учительницу в Петербурге
11:48
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала