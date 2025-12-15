https://ria.ru/20251215/napadenie-2062089841.html
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали - РИА Новости, 15.12.2025
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали
Учительница, пострадавшая в ходе нападения с ножом в школе Петербурга, госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:52:00+03:00
2025-12-15T11:52:00+03:00
2025-12-15T12:00:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003639_0:26:2897:1656_1920x0_80_0_0_ebe17c556f786ae8100516576307f2ec.jpg
https://ria.ru/20251215/napadenie-2062089011.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003639_328:0:2569:1681_1920x0_80_0_0_5e44e94798e4c3510f1ecdfb29d889fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Учительницу, пострадавшая в ходе нападения в Петербурге, госпитализировали
Пострадавшую в ходе нападения в Петербурге учительница госпитализировали