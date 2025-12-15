https://ria.ru/20251215/napadenie-2062089011.html
Стала известна причина нападения школьника на учительницу в Петербурге
Стала известна причина нападения школьника на учительницу в Петербурге - РИА Новости, 15.12.2025
Стала известна причина нападения школьника на учительницу в Петербурге
Учительницу в Красногвардейском районе Петербурга могли ударить ножом из-за оценки, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:48:00+03:00
2025-12-15T11:48:00+03:00
2025-12-15T15:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
санкт-петербург
красногвардейский район
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район
Стала известна причина нападения школьника на учительницу в Петербурге
В Петербурге школьник напал на учительницу, предварительно, из-за плохой оценки