Стала известна причина нападения школьника на учительницу в Петербурге
11:48 15.12.2025 (обновлено: 15:21 15.12.2025)
Стала известна причина нападения школьника на учительницу в Петербурге
Учительницу в Красногвардейском районе Петербурга могли ударить ножом из-за оценки, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.12.2025
Стала известна причина нападения школьника на учительницу в Петербурге

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Учительницу в Красногвардейском районе Петербурга могли ударить ножом из-за оценки, сообщает ГУМВД по региону.
"Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки", — говорится в релизе.
Ранее полиция сообщала о нападении школьника на преподавателя.
