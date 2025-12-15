Маск установил новый исторический рекорд по размеру состояния

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.
Как указывает журнал, в начале декабря космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках которого компания была оценена в 800 миллиардов долларов. Ранее в августе инвесторы оценивали ее стоимость лишь в 400 миллиардов долларов.
Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу
8 декабря, 12:26
"Это увеличивает состояние Маска, которому принадлежит примерно 42% SpaceX, на 168 миллиардов долларов примерно до 677 миллиардов долларов… в понедельник. Маск теперь является первым человеком в истории, чье состояние превышает 600 миллиардов. Никто другой никогда не был владельцем состояния в 500 миллиардов долларов", - пишет Forbes.
Проведение IPO с такой оценкой, вероятно, сделало бы Маска триллионером. По оценкам журнала, его доля в SpaceX оценивается в 336 миллиардов долларов и на данный момент является самым ценным активом. При этом его доля в Tesla оценивается в 197 миллиардов долларов.
"Теперь Маск ближе к тому, чтобы стать триллионером, чем к потере титула самого богатого человека, учитывая его преимущество в 425 миллиардов долларов над нынешним номером два, соучредителем Google Ларри Пейджем, состояние которого оценивается в 252 миллиарда", - добавляет Forbes.
Еще в марте 2020 года состояние Илона Маска оценивалось в 24,6 миллиарда долларов. Затем, в январе 2021 года, он стал самым богатым человеком на планете, в том же году его богатство превысило отметки в 200 и 300 миллиардов долларов. В 2024 году состояние Маска превысило 400 и 500 миллиардов долларов.
Единственным человеком, кроме предпринимателя, чье состояние достигало отметок в 300 и 400 миллиардов долларов, стал сооснователь Oracle Ларри Эллисон.