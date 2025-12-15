Маск установил новый исторический рекорд по размеру состояния

Еще в марте 2020 года состояние Илона Маска оценивалось в 24,6 миллиарда долларов. Затем, в январе 2021 года, он стал самым богатым человеком на планете, в том же году его богатство превысило отметки в 200 и 300 миллиардов долларов. В 2024 году состояние Маска превысило 400 и 500 миллиардов долларов.