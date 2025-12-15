https://ria.ru/20251215/magate-2062030219.html
МАГАТЭ вернулось к инспекциям в Иране, но доступа к ключевым объектам нет
ВЕНА, 15 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ вернулось к инспекциям в Иране, но на ключевые объекты доступа нет, сказал в интервью РИА Новости гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"Это самый важный вопрос, который сейчас стоит перед нами в Иране", - сказал Гросси
, комментируя вопрос о наличии практического прогресса в возобновлении инспекций после июньских ударов по иранским ядерным объектам, и когда специалисты МАГАТЭ
смогут вновь получить доступ к объектам в Натанзе, Исфахане
и Фордо.
Он добавил, что Агентству удалось восстановить и возобновить инспекционную деятельность, но она очень ограничена. "Мы допущены только на те объекты, которые не подверглись ударам. Это хорошо в том смысле, что эти объекты входят в согласованный перечень подлежащих инспекциям. Для нас это важно. Но, разумеется, эти три других объекта (в Натанзе, Исфахане и Фордо - ред.) еще более значимы, поскольку на них все еще находятся значительные объемы ядерных материалов и оборудования, и нам необходимо вернуться туда", - пояснил глава МАГАТЭ.
Израиль
в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана
, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США
, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран
вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре
, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп
после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке
.