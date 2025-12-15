МАГАТЭ вернулось к инспекциям в Иране, но доступа к ключевым объектам нет

Он добавил, что Агентству удалось восстановить и возобновить инспекционную деятельность, но она очень ограничена. "Мы допущены только на те объекты, которые не подверглись ударам. Это хорошо в том смысле, что эти объекты входят в согласованный перечень подлежащих инспекциям. Для нас это важно. Но, разумеется, эти три других объекта (в Натанзе, Исфахане и Фордо - ред.) еще более значимы, поскольку на них все еще находятся значительные объемы ядерных материалов и оборудования, и нам необходимо вернуться туда", - пояснил глава МАГАТЭ.