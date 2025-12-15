"Горели ноги": почему наши лыжники проиграли первый старт в Европе

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев впервые с 2022 года стартовали этапе Кубка мира в Давосе. РИА Новости Спорт объясняет, что помешало им добиться серьезных результатов и каковы их олимпийские перспективы.

"Это было дерьмово"

В финальные забеги после почти четырех лет изоляции наши спортсмены не вышли. Получили олимпийские квоты и первое реальное понимание того, где сейчас находится российская сборная на фоне мировых лидеров.

Возвращение на Кубок мира случилось почти внезапно. Еще осенью Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) настаивала на сохранении запрета, но в начале декабря ситуацию переломило решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Вердикт CAS международной федерации пришлось принять, а вместе с ним — открыть процедуру получения нейтрального статуса для российских спортсменов.

Непряева и Коростелев прошли этот путь на ходу и оказались в старт-листах этапа в Давосе — первого для России на Кубке мира с 2022 года. Времени осмыслить возвращение не было: все происходило быстро, без привычной подготовки и с ощущением, что любое решение может измениться в последний момент.

Коростелев вылетел в Швейцарию заранее, не имея уверенности, что вообще выйдет на старт. Он ехал на этап, где мог так и остаться зрителем, — решение по допуску принималось параллельно перелетам. Непряева добиралась до Давоса почти два дня и прилетела всего накануне гонки — без полноценного времени на акклиматизацию к высоте и условиям трассы.

В сборной не делали вид, что все идет по плану. Долгая дорога, незнакомый ритм Кубка мира и отсутствие международной практики последних лет ощущались с первых дней. Этот старт не был попыткой сразу вернуться "как раньше" — скорее, это был момент первого контакта с реальностью, к которой еще только предстояло привыкнуть.

Дебют начался со спринта свободным стилем. Квалификационный круг длиной около 1,5 км традиционно считается здесь одним из самых быстрых и жестких в сезоне. У мужчин победителем квалификации стал француз Люка Шанава, показавший результат 2 минуты 19,83 секунды. Коростелев уступил лидеру 8,32 секунды и завершил квалификацию за пределами топ-30, не отобравшись в четвертьфиналы.

У женщин лучшее время показала шведка Йонна Сундлинг — 2.38,59. Непряева проиграла победительнице 9,67 секунды и также не прошла дальше квалификации. При этом отставание от проходного 30-го места оказалось минимальным — чуть больше одной секунды.

Коростелев после финиша оценивал спринт предельно прямо, не пытаясь сгладить впечатления. "Это было дерьмово. Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня это было очень сложно, особенно последние 30 секунд — тогда у меня горели ноги", — сказал он в интервью VG. По его словам, показанный результат соответствует его текущему уровню именно в этой дисциплине: "Кто считает меня спринтером — явно гонки не смотрит".

При этом атмосфера вокруг этапа для Коростелева была скорее рабочей, чем напряженной. Старший тренер сборной Егор Сорин отмечал, что Савелий за эти дни "пообщался уже со всеми на Кубке мира". По словам тренера, никакого страха или зажатости у лыжников не было: они спокойно входят в общий ритм Кубка мира, знакомятся с новой для себя средой и много улыбаются.

"Я вообще ничего не ожидал от этих гонок. Даже если бы они сегодня заняли 55-е и 45-е места, реакция была бы той же — цели были другие", — говорил Сорин, объясняя, что важнее было почувствовать скорости Кубка мира после долгого перерыва.

Куда более показательной стала воскресная гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. У мужчин победу одержал норвежец Эйнар Хедегарт, а Коростелев занял 25-е место, преодолев дистанцию за 24 минуты 1 секунду и проиграв победителю 1 минуту 20,3 секунды. По ходу гонки россиянин начал активно и держался в группе лидеров на первых отсечках, но на последних километрах темп дался тяжелее. У женщин в "разделке" первенствовала норвежка Каролин Симпсон-Ларсен с результатом 26.34,9. Непряева финишировала 20-й, уступив победительнице 1 минуту 10,2 секунды.

Старший тренер сборной Юрий Бородавко оценивал дистанционные гонки спокойно, отмечая, что выступление Коростелева получилось "достаточно неплохим", а отставание от лидеров сопоставимо с тем, что показывают прямые конкуренты. По его словам, по мере адаптации результаты должны улучшаться.

При этом именно этих стартов оказалось достаточно, чтобы обеспечить России олимпийские квоты сразу в нескольких дисциплинах — спринте, гонке с раздельным стартом, марафоне и скиатлоне.

Зачем нам старые мази?

Результаты российских лыжников в Давосе стали следствием накопленных за последние годы факторов, которые невозможно компенсировать за несколько дней. Один из ключевых — специфика спринта. В России спринтерские круги традиционно длиннее европейских: лучшие мужчины на внутренних стартах часто бегут более трех минут, тогда как на Кубке мира квалификация укладывается в диапазон около двух с половиной минут. К таким скоростям и плотности нужно привыкать — особенно после долгой паузы без международных гонок.

Еще один важный момент — работа лыж. После Олимпиады-2022 в мировых лыжах был введен полный запрет на использование фторсодержащих мазей. За эти годы команды Кубка мира адаптировались к новым материалам и технологиям, тогда как в России спортсмены продолжали выступать на фторе. Переход на бесфторовое скольжение — это не вопрос одного старта, а длительный процесс, который напрямую влияет на ощущения и скорость, особенно на равнине и в концовках дистанций.

Свою роль сыграли и условия самого этапа. Давос — высокогорная точка Кубка мира, расположенная на высоте около 1500 метров. Для спортсменов, не имеющих регулярного опыта стартов в горах, такие этапы всегда даются сложнее: меняется дыхание, иначе ощущается темп, а восстановление занимает больше времени. Именно поэтому дистанционные гонки в Давосе традиционно рассматриваются как один из самых тяжелых тестов сезона.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подчеркивал, что по результатам Коростелева на этом этапе можно лишь частично судить о состоянии команды в целом. По его словам, на результат влияет слишком много факторов, чтобы делать однозначные выводы, однако выступление одного из лидеров сборной позволяет в общих чертах понимать текущий уровень готовности.

При этом внутри команды не скрывают, что ждут постепенного улучшения по ходу сезона. Чем больше стартов, тем быстрее приходит адаптация — к высоте, европейскому снегу, скоростям и самой атмосфере Кубка мира. С каждым этапом спортсмены будут чувствовать себя увереннее, а результаты — становиться приятнее.

И хочется в первую очередь верить, что на следующих этапах россияне будут представлены не двумя спортсменами, а полноценной группой — пусть и в нейтральном статусе. Когда ты выходишь на старт один или вдвоем, и когда рядом есть команда, тренеры и привычная среда, это принципиально разные ощущения и совсем другой уровень уверенности.